Mantener la tradición de Todos los Santos recae sobre los más mayores En los últimos años se ha empezado a extender el turismo de cementerios en estas fechas

Un recorrido por los cementerios en el Día de Todos los Santos deja muy claro que esta tradición recae, casi en exclusiva, sobre los hombros de los más mayores. La gran mayoría del usuarios que se ven estos días en los camposantos son personas de edad avanzada.

«Ahora lo que se lleva es Halloween. En mis tiempos lo único que hacíamos la noche de antes de Todos los Santos era reunirnos en las casas a comer tostones y, al día siguiente, nos veníamos todos al cementerio. Los tiempos han cambiado y la gente joven ya no hace estas cosas, mira por el cementerio a ver cuánta gente joven te encuentras», aseguró Antonia Saura.

A modo de contraste, en los últimos años se ha empezado a extender el turismo de cementerios en estas fechas, por lo que es habitual encontrar personas que los visitan.

Aunque en Cartagena el más visitado sigue siendo el de Los Remedios en Santa Lucía, también otros como el de San Ginés de la Jara cuentan con antiguas criptas y panteones bastante interesantes. «Nosotros no somos de aquí, pero nos gusta visitar un cementerio porque algunos son realmente bonitos y, sobre todo si este día nos pilla fuera de casa, Además, yo tengo muy buenos recuerdos de este día en mi infancia. Pero que estoy de acuerdo en que es una tradición que se va perdiendo, por qué mis hijos por ejemplo si salen en Halloween con los disfraces y se recogen tarde, ya no van a venir al cementerio al día siguiente», comentó María José Pérez.