La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un hombre deja flores sobre una tumba en Los Remedios. J. M. Rodríguez.

Mantener la tradición de Todos los Santos recae sobre los más mayores

En los últimos años se ha empezado a extender el turismo de cementerios en estas fechas

E. C.

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Un recorrido por los cementerios en el Día de Todos los Santos deja muy claro que esta tradición recae, casi en exclusiva, sobre los hombros de los más mayores. La gran mayoría del usuarios que se ven estos días en los camposantos son personas de edad avanzada.

«Ahora lo que se lleva es Halloween. En mis tiempos lo único que hacíamos la noche de antes de Todos los Santos era reunirnos en las casas a comer tostones y, al día siguiente, nos veníamos todos al cementerio. Los tiempos han cambiado y la gente joven ya no hace estas cosas, mira por el cementerio a ver cuánta gente joven te encuentras», aseguró Antonia Saura.

A modo de contraste, en los últimos años se ha empezado a extender el turismo de cementerios en estas fechas, por lo que es habitual encontrar personas que los visitan.

Aunque en Cartagena el más visitado sigue siendo el de Los Remedios en Santa Lucía, también otros como el de San Ginés de la Jara cuentan con antiguas criptas y panteones bastante interesantes. «Nosotros no somos de aquí, pero nos gusta visitar un cementerio porque algunos son realmente bonitos y, sobre todo si este día nos pilla fuera de casa, Además, yo tengo muy buenos recuerdos de este día en mi infancia. Pero que estoy de acuerdo en que es una tradición que se va perdiendo, por qué mis hijos por ejemplo si salen en Halloween con los disfraces y se recogen tarde, ya no van a venir al cementerio al día siguiente», comentó María José Pérez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Las amenazas que destaparon el crimen de la nave de Librilla: «Así os muráis hoy mejor que mañana»
  2. 2 Cuatro terremotos se dejan sentir en varios municipios de la Región de Murcia
  3. 3

    Desentierran una gran galería abovedada y «monumental» bajo las gradas del Anfiteatro Romano de Cartagena
  4. 4 Polémica por la colocación de carteles en los nichos del cementerio de Ceutí para reclamar el pago de tasas
  5. 5 Desmantelan el punto de droga «más activo» de Torre Pacheco: un clan familiar que traficaba con cocaína
  6. 6 Retenciones kilométricas en la autovía A-30 a la altura de Molina de Segura
  7. 7 Duino cancela la venta del Efesé a Arribas y las peñas convocan una manifestación
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 31 de octubre de 2025
  9. 9 Arde una furgoneta en la pedanía de Cobatillas, en Murcia
  10. 10 Come junto a unos leones en Murcia: el restaurante que te transporta a la sabana africana

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Mantener la tradición de Todos los Santos recae sobre los más mayores

Mantener la tradición de Todos los Santos recae sobre los más mayores