El Mandarache es reconocido por promocionar las buenas prácticas a través de la lectura

El Proyecto Mandarache de Educación Lectora, impulsado desde hace 15 años por la Concejalía de Juventud, ha sido seleccionado para participar en un congreso internacional, por ser iniciativa de buenas prácticas junto a otros proyectos de toda Europa que promueven la participación juvenil y el pensamiento crítico a través de la literatura.

El proyecto 'Engage! Young Producers', cuyo objetivo es promover la participación de los jóvenes en la vida cultural y literaria como una forma de aprendizaje, está liderado por el centro cultural Pen Catalá junto a tres instituciones de Suecia, Polonia y Reino Unido.

Así, durante treinta meses se han seleccionado 40 experiencias literarias de 10 países europeos, algunas de las cuales, entre las se encuentra el Proyecto Mandarache, han sido invitadas a la conferencia final del proyecto, que tendrá lugar hoy en el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona.

Igualdad y diversidad

Durante la jornada, titulada 'LiterAccoión', se darán cita representantes internacionales que compartirán experiencias y reflexiones sobre la igualdad y la diversidad en el acceso a la cultura de los jóvenes. Además, la programación incluye la presentación de los resultados de la investigación, realizada para analizar los factores más relevantes de las iniciativas participantes.

El Proyecto Mandarache, que en las próximas semanas arrancará su decimoquinta edición, participará en una mesa redonda moderada por el coordinador del Programa de Acción Lectora de Barcelona junto al proyecto 'Letras y Fútbol', de la Fundación Athletic Club de Bilbao. La conferencia inaugural será a cargo de la escritora y profesora escocesa Kate Clanchy. Su libro más reciente son sus memorias como maestra, 'Some Kids I Taught and What They Taught Me'.