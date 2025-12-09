La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Baterías como la de la Chapa, frecuentada por corredores, todavía conservan los carteles que alertan del riesgo de derrumbes. ANTONIO GIL / AGM

El mal estado de las baterías de costa en Cartagena obliga a reforzar la seguridad para evitar accidentes

El vandalismo ha abierto caminos en algunos de los complejos militares que constituyen un gran riesgo en caso de tener que hacer un rescate

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 9 de diciembre 2025, 01:00

Caminar por las baterías de costa se ha convertido en los últimos años en un deporte de riesgo. Explorar sus mecanismos y entrañas es ya ... sinónimo de andar con la vista puesta en el techo por aquello de que no se le venga a uno el mundo encima. Mientras el Estado no pone apenas fondos para mantener este ingente patrimonio que, hasta finales del siglo pasado, dio resguardo al Arsenal frente a ataques enemigos desde mar y aire, son cada vez más los foráneos que acuden a Cartagena, y particularmente a su sierra, para conocer estos parajes que estuvieron por décadas vedados a los civiles y poblados por los reclutas.

