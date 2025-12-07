Un magistrado, un cirujano y una escritora

Mientras disfrutábamos días atrás en el Rincón del Patrón de una exquisita cata de una bodega del Priorat, Raúl Bobet - ingeniero, enólogo y copropietario de ... Bodegas Ferrer Bobet - nos dio una lección magistral sobre este gran vino catalán.

Como no podía ser de otro modo, la charla estuvo acompañada de unos exquisitos platos elaborados por el chef Nadal, marinados de verdadero lujo. Empezamos con un ceviche original estilo peruano de corvina acompañando un vino blanco de uva Riesling Ekam 2023. Después unos raviolis de foie, elaborados artesanalmente con pasta fresca y en su temperatura, acompañados de un tinto de uva Cariñena y Garnacha un Vinyes Velles. Continuamos con un salmón con crema de mantequilla en pequeños tacos y de un color rosado claro con un poco de mostaza antigua, exquisito y marido con un Taleia 2022 de uva Sauvignon blanc. Éste dio paso al último y contundente plato que no fue otro que unos callos con cecina, exquisita carne de vaca rubia curada y deshidratada en trozos muy pequeños que estuvieron regados con un Ferrer Bobet selección especial: un gran monovarietal de Cariñena. Terminamos con unas milhojas de crema y chocolate acompañado de un Gramona Vi de Glass Gewurztraminer.

Después de tan extraordinaria comida con amigos de la buena mesa de nuestra trimilenaria, marchamos al Teatro Romano a la presentación de una novela en la que la acción se sitúa en el ambiente de la Segunda República. No es una novela histórica, pues el autor no es historiador ni ha investigado sobre los importantes acontecimientos históricos que tuvieron lugar durante aquellos convulsos años en nuestra ciudad. Se limita a traernos a colación - y en su contexto - una historia de amor entre un recluta de La Mancha y una guapa mujer del barrio de San Antón. También desarrolla un consejo de guerra al que fue sometido el protagonista al final de la contienda, poniendo de manifiesto la importancia vital de la decisión que ha de tomar en ocasiones el propio protagonista y las decisiones de extraños. El autor de esta novela titulada 'La decisión de...' es el Ilmo. Sr. D. Matías Soria Fernández-Mayorala, magistrado (R) de la Audiencia Provincial.

'Mi pequeño caballito de mar', es el primer libro de Isabel Sánchez y está enfocado a niños de entre 3 y 8 años

Es su quinto libro publicado. Antes escribió uno autobiográfico sobre su infancia dedicado a sus nietos y también tres novelas, dos de ellas dedicadas a Cartagena, ciudad en la que vive desde hace 33 años.

En torno a una buena mesa

Días atrás otro gran cartagenero y buen amigo había presentado en el mismo lugar su cuarto libro. Fue entonces cuando pensé la manera de realizar un encuentro en torno a una buena mesa junto a otra joven escritora cartagenera que ha lanzado su primer libro. Todos aceptaron y nos encontramos los escritores y un servidor que, siendo sincero, junto palabras con más voluntad que conocimiento.

El segundo escritor es el gran cirujano José Damián Aranda Mercader. Nació - como él suele decir - «por accidente» en el número dos de la calle del Duque, justo encima del comercio de Viñas y Navarro, enfrente de la panadería de El Aseo; ósea, en pleno «meollo cartagenero» de aquella Cartagena que se nos fue. Su infancia transcurrió en San Isidro, pueblecito de la trimilenaria situado en la zona de Poniente. Volvió a su Cartagena para estudiar en Maristas. Se licenció en Medicina en Granada y ejerció de médico de familia hasta que renunció para hacer la especialidad en cirugía general y del aparato digestivo. Obtuvo por oposición la plaza de médico adjunto de cirugía como jefe de sección en el hospital de Santa Lucía, donde puso en marcha la unidad de Patología Mamaria hasta su jubilación.

El doctor es un gran amante de las tradiciones del campo de Cartagena. Su primer libro fue 'conoce el Oeste', una obra profusamente ilustrada con todo tipo de contenidos sobre el Poniente cartagenero. Posteriormente escribió 'El dominio del viento', un monográfico sobre los molinos del campo de Cartagena con sus diferentes usos y tipologías y, cómo utiliza el lápiz y los colores de auténtico lujo, él mismo lo ilustró con sus dibujos. Su otra pasión, la caza, le llevó a escribir otros dos libros: 'Buscando a Fabián', a cuatro manos con su amigo Cándido Martínez y 'La caza contada a los niños', recientemente publicado. En este explica cómo el hombre «superpredador» efectúa, bajo unos principios éticos, una actividad noble que fortifica el cuerpo y agudiza la mente, convirtiendo al hombre predador en un aliado de la naturaleza y no en un simple matarife. Recientemente ha recibido un homenaje en el XVI Congreso Nacional de Etnografía.

La joven escritora cartagenera Isabel Sánchez es la pequeña de tres hermanos. Nació un 16 de diciembre, un día muy especial para ella ya que es la misma fecha en la que también lo hizo su madre. Las dos soplan las velas el mismo día. Y es que las cosas bonitas suceden, que son las que suben los ánimos. Creció en una barriada de 20 casas disfrutando de una infancia en pandilla y naturaleza. Ella dice que fue al mejor colegio del mundo en su pueblo: Canteras. Escribía desde los 8 años casi todas las noches en su diario. Su afición a los cuentos le viene de uno que le regaló su tía Geli.

Mientras Isabel esperaba que le pusieran una vacuna por una mordida de un perro, cogió el cuento que su tía le regaló y se lo leyó. Y al recordar su estructura, ritmo y melodía, fue su momento de inspiración para la elaboración de su primera obra: 'Mi pequeño caballito de mar', enfocado para niños de entre 3 y 8 años. Su contenido se desarrolla en las mágicas aguas de Ciudad Coral donde vive Turquesa, un pequeño caballito de mar tímido y de un hermoso tono azul verdoso que brilla con la luz del sol. Cada verano Turquesa comparte aventuras con su mejor amiga Nati, una niña humana que lo adora tal como es. Un día de verano pone a prueba el valor de Turquesa. Una historia entrañable sobre autoaceptación, la amistad verdadera y el poder de la confianza, que enamorará a pequeños y grandes.

Con los tres escritores compartimos mesa en el castizo local 'Mítico' donde Martín y Carlos cuentan con una cocina extraordinaria, desde las tostadas del desayuno hasta su cocina tradicional de mediodía elaborada con productos de mercado. Nos prepararon un menú muy atractivo formado por salpicón de marisco, calamares a la andaluza, crujiente de brandada de bacalao, alcachofas con foie y ensalada templada con salsa de mango. Estos fueron los entrantes que anticiparon un arroz y costillejas que estaba sabrosísimo regado con un vino Altos de Luzón 100% Monastrell D.O. Jumilla, terminando con un pan de Calatrava casero y una copa de vino dulce PX.

Les dejo con esta reflexión: «No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces».