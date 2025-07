Luz verde en Cartagena al Plan Director que protegerá los panteones históricos de Los Remedios

El cementerio municipal de Los Remedios, en Santa Lucía, ya cuenta con su Plan Director plenamente vigente. Así lo ratifican a este periódico desde la ... Concejalía de Patrimonio, que dirige el edil Pablo Braquehais (PP). El edil señala que el documento ya cuenta con el visto bueno de la Dirección General de Patrimonio Cultural. Este Plan era necesario para empezar a abordar con pasos claros la recuperación y puesta en valor de uno de los pocos camposantos del siglo XIX en la Región que, hoy todavía, continúa en uso. El valor del mismo, además, se ha incrementado en los últimos años con el auge del necroturismo y las visitas guiadas a panteones y sepulcros con marcado valor patrimonial.

El documento, explicó el concejal del área y su equipo técnico a este periódico, busca abordar el cementerio de una manera integral. No solo proponiendo posibles itinerarios para el acceso y visita de los turistas, sino también con el objetivo de salvaguardar la identidad del entorno con iniciativas, por ejemplo, como retirar el asfalto de la avenida principal y recuperar el adoquinado original. También mediante intervenciones complementarias como la instalación de mobiliario acorde o cuidados sobre el arbolado –formado principalmente por cipreses– por medio de la recuperación de sistema de riego original.

Las claves Por zonas El plan protege el bulevar central, donde están la mayor parte de panteones monumentales.

Sin distorsiones Habrá zonas de transición donde no se permitirá cualquier tipo de enterramiento.

Intervenciones Se proponen usar colores claros, retirar mobiliario moderno o recuperar el adoquinado de la calle central.

Las asociaciones cartageneras en defensa del patrimonio han abogado en algunas ocasiones por la declaración BIC de todo el camposanto. Braquehais señala que no es partidario y que esto puede suponer un inconveniente para aquellas personas que, no siendo propietarias de un panteón monumental, quieran enterrar a sus seres queridos, pues cualquier obra debería de pasar por el filtro de Cultura de la Comunidad Autónoma.

En este sentido, el Plan Director establece varias zonas de protección. La primera y principal –la A– comprende la avenida central que conduce desde la puerta principal hasta la iglesia. En ese bulevar hay hasta nueve panteones singulares y otros cinco sepulcros relevantes y catalogados con diferentes niveles de protección.

El Plan General de 1987, todavía vigente hasta la aprobación del nuevo en tramitación, reserva el máximo grado de protección, el 1, a muchos de estos elementos. Con el nuevo Plan General, se pretende adecuar esos niveles de protección, pues, según indica el edil, no todos los panteones requieren también una protección de su interior puesto que su único y verdadero valor está en el exterior.

Aparte de esa zona A también otras zonas. La B es de transición e incluye parcelas cercanas a la zona A. La C son conjuntos aislados que, fuera del bulevar central, también presentan un indudable valor patrimonial como puede ser, por ejemplo, la tumba de Isaac Peral. La zona D lo que busca es recuperar la estructura parcelaria original. Según explica el equipo técnico de Patrimonio, se trata también de evitar que cualquier particular pueda levantar una tumba o panteón que, por su volumetría, altura o estilo arquitectónico suponga un elemento añadido que distorsione el paisaje y las vistas de otros panteones protegidos.

En este sentido, se propone eliminar unas fosas acometidas en las proximidades del panteón de Celestino Martínez para recuperar su perspectiva original. También se contempla modificar la fachada del panteón de los Hermanos Maristas para adecuarla al conjunto, ya que la actual es de granito gris. Asimismo, hay panteones con acabados que el Plan Director considera inapropiados como el de la familia Moreno y el de Alejandro de Silva para que se propone emplear tonos más claros.

De cara a futuro, desde el Consistorio, cuando esté el nuevo Plan General aprobado, no se descarta que el cementerio de Los Remedios pueda tener también Plan Especial al igual que el casco histórico en tanto que consideran que conforma un conjunto histórico. Así, mientras el Peopch serviría a la ciudad de los vivos, este nuevo haría lo propio para la ciudad de los muertos.

El Consistorio intervendrá en el sepulcro de Martínez de la Peña

Antaño familias portentosas, no son pocas las personas con ilustres ancestros cartageneros que han acabado heredando suntuosos panteones cuya economía no se puede permitir mantener. El Ayuntamiento está en busca de muchos de estos, aunque la tarea de localizarles no es siempre fácil. Así, no son pocas las veces que el tablón de edictos recoge procesos de levantamiento de los derechos funerarios sobre edificios funerarios monumentales que corren riesgo y que acaban en manos municipales.

Actualmente, según detallan los servicios técnicos municipales, el Ayuntamiento tiene abierto expedientes para hacerse con la propiedad de los panteones de la familia Sacristá y Fernández y el de Manuel Picó y Juan Crespo. Del primero señalan que ya tienen redactado el proyecto, al igual que con el caso del sepulcro de Martínez de la Peña, cuya intervención se ha valorado en 131.000 euros.

Un ejemplo de panteón adquirido por el Ayuntamiento es el de Pedreño y Deu, una joya modernista que fue restaurada por el Consistorio en 2020 y hoy forma parte de las visitas guiadas a Los Remedios. De media, calcula el concejal Pablo Braquehais, la recuperación de los panteones suele suponer un desembolso a las arcas municipales cercano a los 200.000 euros. Una cantidad considerable que, incide el edil, no hace incomprensible aventurar que la recuperación del cementerio será un proceso largo además de costoso. Y siempre sujeto a la disponibilidad presupuestaria del momento.

Uno de los panteones de valor que presentan un aspecto más preocupante es el Manuel Picó. Este enterramiento de estilo clásico presenta importantes grietas en sus cornisas, lo que eleva el riesgo de que algún elemento en piedra se pueda desprender haciendo difícil recuperar las esculturas y ornamentos de aspecto vegetal que lo adornan. Cualquier intervención, suscriben en Patrimonio, preservará memoria histórica del sitio, así como la estética y la coherencia arquitectónica del conjunto.