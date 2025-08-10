Luna llena y atardeceres en el mar

Contemplar cómo dejamos atrás la bahía de Cartagena, con sus cúpulas modernistas y sus mástiles de barcos amarrados en el Puerto, y adentrarnos en el ... mar navegando entre faros y fortalezas. Todo ello bajo una estela en la que se proyecta el reflejo del atardecer cuajado de colores amarillos y cobrizos. Una experiencia de lo más espectacular que, para más belleza, da paso a una imponente luna que se refleja en el agua.

'Música al atardecer desde el mar' es una iniciativa de Cartagena Puerto de Culturas que regresa todos los años en el mes de julio y que se prolonga todo el verano. Se trata de una experiencia única que es muy valorada por las cerca de cincuenta personas que cada jueves embarcan en el catamarán turístico para vivir un atardecer muy distinto y especial.

El barco, que parte a las nueve de la noche desde el Muelle de Alfonso XII, ofrece a los clientes la posibilidad de conocer de cerca parte de la costa de Cartagena y para ello inicia una ruta, de una hora de duración, en la que se puede admirar de cerca empresas como Navantia y Repsol, los faros de la Curra y Navidad, algunas de las baterías de costa, el puerto deportivo, etc.

Un paseo agradable y refrescante por la mar que tiene como principal atractivo la siempre imponente puesta de sol, un fenómeno de la naturaleza que llevó a todas las personas embarcadas a sacar sus teléfonos móviles para inmortalizar la escena.

«Es la primera vez que realizamos esta actividad y nos está encantado la puesta de sol, es preciosa verla desde aquí», comentaba el joven Luis Cárdenas, que quiso regalarle la experiencia a Amira Mansour, que ese día cumplía años.

Para un mayor disfrute de los asistentes la actividad va acompañada de música, melodías en inglés y castellano, temas clásicos del jazz y el pop español que son reconocidas e incluso tarareadas por las personas mientras disfrutan del paisaje. En esta ocasión, se escuchó la potente y espectacular voz de la cantante murciana Laura Russin, que dejó una velada de lo más «romántica y motivadora», según coincidieron algunos de los asistentes.

Laura Russin, que es propietaria de una academia de canto en Murcia, ha estudiado la carrera de piano, canto, dirección de orquesta y coro. Además, la joven dirige el grupo vocal de música moderna Russingers. Ella comentó lo mucho que le gusta «cantar en el barco porque es un entorno precioso y la gente pasa un buen momento».

Música al atardecer congrega en el catamarán a familias, parejas y grupos de amigos llegados incluso de otros puntos de la Región para vivir la experiencia. Conchita Campillejo, Carmen María Pérez, Cristina Torre, Zahira Carles, Raúl y Emma Jiménez y Juani Bujaldón se animaron a vivir la experiencia. Sin dejar de hacer fotos, Noelia García, Mercedes Serna y María Espinosa disfrutaron de una noche «preciosa y diferente, ha sido una gran idea venir», comentaron.

Los miembros de la tripulación contaban que la experiencia de navegar al atardecer «se ha vuelto un clásico imprescindible en las noches de verano». Un año más, Javier Amador, José Antonio Corbalán y Ángel Contreras se encargaban de que todo estuviera en orden y el paseo fuera placentero para los asistentes.

A la caída del sol la noche dejó a los asistentes una luna llena que también se convirtió en la protagonista de todas las fotografías. La luz que desprendía se reflejaba en el agua en sabia combinación con las luces de los barcos, faros y las fábricas. Es el momento de la llegada y el mar se transformaba entre tonos naranjas, rojos y dorados.

En este momento, la cantante dio paso a la sorpresa de la noche y fue la presencia del músico Dachi Gogotchuri, que acompaño a la guitarra a Laura Russin. Un maravillo dúo que sirvió para arribar a puerto y que fue muy aplaudido por los participantes en la salida.