La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Conchita Campillejo, Carmen María Pérez, Cristina Torre y Zahira Carles. JM RODRÍGUEZ / AGM
Pasarela de domingo

Luna llena y atardeceres en el mar

Ángela de la Llana

Domingo, 10 de agosto 2025, 08:31

Contemplar cómo dejamos atrás la bahía de Cartagena, con sus cúpulas modernistas y sus mástiles de barcos amarrados en el Puerto, y adentrarnos en el ... mar navegando entre faros y fortalezas. Todo ello bajo una estela en la que se proyecta el reflejo del atardecer cuajado de colores amarillos y cobrizos. Una experiencia de lo más espectacular que, para más belleza, da paso a una imponente luna que se refleja en el agua.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelco de droga o ajuste de cuentas: irrumpen en una vivienda de Murcia, amenazan a su dueño y realizan un disparo
  2. 2 Examinadores de las oposiciones de Secundaria en la Región de Murcia denuncian que corrigieron bajo «excesiva presión»
  3. 3 Muere un hombre en Águilas tras caerse de su moto y quedar inconsciente bajo el guardarraíl
  4. 4

    Un brote de chikungunya infecta a más de 7.000 personas en China y dispara las alarmas en el mundo
  5. 5 Una potente tolvanera hace volar varias sombrillas en Isla Plana
  6. 6

    La presión y las críticas obligan a la alcaldesa de Jumilla a negociar con los musulmanes otros espacios públicos para rezar
  7. 7 Arrestan a un granjero de Mula por abandonar y dejar morir a más de medio centenar de cabras y ovejas
  8. 8 Una temporera de Jumilla fallece al ser aplastada por una carretilla agrícola
  9. 9 La rápida actuación de los bomberos salvó la Mezquita de Córdoba
  10. 10 Una cadena humana vuelve a abrazar al Mar Menor para exigir medidas eficaces de protección

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Luna llena y atardeceres en el mar

Luna llena y atardeceres en el mar