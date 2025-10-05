Un lugar para crear, pintar y soñar

Ángela de la Llana Domingo, 5 de octubre 2025, 08:20 Comenta Compartir

Crear, pintar y soñar. El mundo necesita artistas porque, «aunque muchas veces somos considerados como unos tipos raros, sin nosotros la vida sería mucho más triste, mucho peor. La creación artística nunca desaparecerá, nunca se irá». Crear, pintar y soñar... para ver la vida de otra manera. Quien así se manifestaba es el pintor Ángel García Maciá, conocido en el mundo artístico como Ángel Maciá. Él aseguró a LA VERDAD que «todos tenemos algún mal momento, y los míos lo he superado siempre con la pintura, que ha supuesto para mí una terapia que me ha llegado a curar el alma».

Así lo contaba el pasado viernes minutos antes de inaugurar su nuevo estudio en la calle San Diego 40, un lugar abierto al público y en el que se van a formar más de 300 alumnos de todas las edades. Una puesta de largo a la que asistieron una gran cantidad de amigos, compañeros de profesión y alumnos de la escuela.

El acto de apertura del centro, de lo más emotivo y familiar, resultó ser un intercambio de reflexiones por parte del protagonista, ideas acompañadas por las canciones de su gran amiga, la artista Caridad Gil, que deleitó a los presentes con cuatro temas que habían sido elegidos por Maciá.

Ampliar José Clares, Antonio Pérez, Ángel Maciá, Caridad Gil, Geles Artés y Sergio Ferreira. ANTONIO GIL / AGM

Comenzó el evento con el canto del 'Padre Nuestro', en alusión a un cuadro colgado en la sala que representa la cara de un niño gitano de la zona de Centroeuropa. «El artista tiene un deber social y moral con las injusticias del mundo, y nos debemos de solidarizar con los que está ocurriendo actualmente en Gaza y en Ucrania».

Cari Gil nos dejó también canciones como 'Ángelitos Negros', 'Somewhere over the rainbow' y un tema final que fue secundado por los presentes: 'No puedo vivir sin ti', de Coque Malla. Ella confesó estar «encantada de haber formado parte de la inauguración de este local ya que Ángel es una persona muy especial que ilumina allá donde va».

Una muestra retrospectiva

El estudio, que estrena ubicación, pero está abierto desde el año 2010, acogerá además muestras de pintura de compañeros de profesión y alumnos, talleres puntuales y cursos monográficos de verano. Se trata de que la gente de Cartagena se pueda beneficiar de las enseñanzas de un pintor de la ciudad formado en Bellas Artes en la Universidad de Murcia, premio fin de carrera y profesor de la Universidad Popular de Cartagena.

Ampliar Pilar Artés, Paca Calvo, Ariel Díaz, Ana Trasante y Félix Díaz. ANTONIO GIL / AGM

Entre los asistentes no faltaron artistas de la ciudad, como los fotógrafos José Barros, Sergio Ferreira y Nieves Ortuño. El escultor Fernando Sáenz de Elorrieta, los pintores Lola López, Alfonso García Aznar, Geles Artés, Paca Calvo, Paloma Rodríguez del Castillo, el escritor Simón Hernández, la integrante del Colectivo Cartagena Ciudad Creativa, Ana Escarabajal y el exconcejal de Cultura David Martínez.

El artista no dejó de recibir felicitaciones de los numerosos amigos y familiares que fueron convocados, entre ellos Sergio Evlampiev, Juana Román, José Clares, Antonio Pérez, Pilar Artés, Ana Trasante, Félix Díaz, María José Mercader, Laura Aguilar y María José Cegarra. Todos ellos mostrando su «satisfacción por el nuevo local y las posibilidades de que se rehabilite una de las zonas más degradadas de Cartagena». Entre los asistentes muchos alumnos del estudio, como Lucía Martín, Soledad Paredes, Manuel Martínez Illescas, Caridad Molina y el joven Ariel Díaz. Ellos se deshicieron en elogios hacia un «profesor maravilloso que es espectacular dando clases y destaca, además, por su grandeza humana».

La noche se cerró con un brindis por el nuevo proyecto de un artista muy querido en la profesión, que se mostró «feliz de regresar a mis orígenes porque yo me he criado en este barrio desde muy niño». Así lo contaba también Ana Escarabajal, que recordó como Maciá era muy chico e iba a la librería que poseía su familia en la calle Mayor a enseñarle sus cuadros.