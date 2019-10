L'Partida cumple 45 años

Empiezo hoy con esta reflexión: «Que todo lo que llegue sea mejor que lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que imaginas». Ustedes se preguntarán por qué digo esto. Como todo, tiene una justificación, porque de lo que hoy les voy a hablar es de un singular grupo de matrimonios de la Trimilenaria, que lleva organizando viajes de 'ocio y tiempo libre' por toda la Región desde hace 45 años.

Yo me enteré de su existencia, casi por casualidad, al salir de una cata de aceite que había organizado, en su casa de Canteras, mi buen amigo Eduardo. Una vez más, demostró que le encanta dar a conocer cada singularidad que descubre en el mundo del oro verde (aceite). Cuando nos reúne, cada uno aporta algo y nos damos un pequeño homenaje. En esta ocasión, él nos sorprendió con un nuevo aceite de un olivar de Úbeda, propiedad del torero Enrique Ponce. Procede de sus fincas de Cetrina y Avenazar, que suman 400 hectáreas de terreno, con más de 53.000 olivos. Allí produce un aceite de cosecha temprana y de variedad picual.

Como Edu explicó, las aceitunas se recogen directamente del árbol, sin tocar el suelo. En menos de seis horas ya están convertidas en aceite, lo que evita la fermentación y la oxidación del fruto. Así se consigue un aceite afrutado, que huele a zumo de oliva. Nos enteramos además de que la elegante botella, de color azul y oro y con el hierro de la casa, en la que viene presentado el producto es un diseño exclusivo de la esposa del torero, Paloma Cuevas.

Este grupo lo forman diez matrimonios que cada año van a una casa rural de la Región y organizan una fiesta

El acompañamiento en esta ocasión consistió en un exquisito pan de masa madre, de la panadería artesana de la familia Escudero, en La Puebla, y tres tipos de sal que hicieron el deleite de los amigos allí reunidos. Para terminar con un sabor distinto al del aceite, tomamos un poco de queso payoyo de Cádiz, una pandereta de mejillones de Ramón Franco, con un escabeche delicioso para acompañarlo con buena molla del pan y unas virutas de jamón sobre loncha de pan aderezado, como no podía ser de otra manera, con unas gotas del maravilloso aceite que probamos.

Mientras degustábamos todas las viandas, Moncho, que es muy aficionado a las fábulas y se las sabe casi todas, nos deleitó con una que ninguno conocía, la de la sal y el azúcar, que dice así: «Una hormiga vivía plácidamente en una montaña de azúcar, mientras que otra lo hacía en una de sal. La primera era feliz, porque tenía un alimento muy dulce. La segunda, en cambio, siempre tenía una terrible sed después de comer. Un día, la del azúcar se acercó a la de sal. '¡Hola amiga! Soy tu vecina', le dijo y le habló de su montaña. '¿Azúcar? ¿Y eso qué es?', preguntó la otra. '¿Nunca has probado el azúcar? ¡Te va a encantar! Si quieres, ven mañana a verme y te dejaré probarlo'. '¡Me parece una idea fantástica!', contestó intrigada.

Al día siguiente, la hormiga de la montaña de sal respondió a la invitación de su vecina. Pero antes de partir se puso en la boca un poco de sal por si el azúcar no le gustaba. Al llegar, probó el azúcar, pero como tenía sal en la boca, le supo salada. '¡Qué curioso!', dijo. 'Resulta que tu azúcar sabe igual que mi sal'. 'A ver, abre la boca», le dijo su vecina y se dio cuenta de que la otra tenía sal en la boca. '¡Claro! ¡Ahora lo entiendo! Anda, escupe la sal y prueba de nuevo'. La otra hormiga obedeció y esta vez sí, el azúcar le supo a azúcar. 'Delicioso', dijo. Y se quedó a vivir con su nueva amiga».

La moraleja final era que, si no te deshaces de aquello a lo que te aferras sin que te haga feliz, no podrás disfrutar de lo nuevo y mejorar. Sin duda, es un interesante pensamiento para reflexionar.

Nada más salir de la cata en casa de Edu, me encontré con Pedro Pérez, un buen amigo de los tiempos de Bazán y uno de los fundadores de un grupo de matrimonios viajeros llamado L'Partida. Me preguntó si tenía tiempo y me invitó a su casa. Allí nos sentamos en el decorado y ajardinado patio que tiene. Y entonces me contó todo lo referente a este grupo tan singular del que forma parte y que acumula 45 años de historia.

Lo forman diez parejas que inicialmente participaban con sus veinte hijos y ahora lo hacen sin ellos. Viajan una vez al año a casas rurales de los diferentes municipios de nuestra región y de las provincias limítrofes y, una vez al mes, montan una comida de hermandad. Todos los sábados organizan su partida de dominó y un bingo con merienda a base de asiáticos al estilo Bar Pedrín, con su Licor 43 y todos los complementos del auténtico asiático. Ese goloso final lo acompañan con las galletas y bizcochos caseros que, cada fin de semana, elaboran las señoras.

En las tertulias de sobremesa proyectan el viaje anual y deciden el destino por unanimidad, con la coordinación de Pedro y Paquita, su mujer, que son quienes se encargan de proponer el mejor lugar y de que este cuente con todos los servicios y una buena logística (centro médico, piscina, y barbacoa). Hay que destacar que todo lo pagan con los ingresos de los bingos que organizan y las aportaciones que realizan durante las reuniones semanales.

Cada año, eligen un evento alrededor del cual girará el viaje, que puede ir desde una carrera de cintas a una graduación universitaria, pasando por una fiesta taurina, una de disfraces o un desfile de modelos. Ellos mismos se ocupan de la decoración y el vestuario. Esos viajes les han llevado a más de 50 destinos, entre ellos Barranda, Cortijo Almizrán, Las Noguericas, Pliego, Moratalla, Caravaca, Lorca, Archivel y Alcalá de Júcar.

Deseándole a L'Partida muchos más años de viajes en los que compartir toda esa ilusión y compañerismo, quiero felicitarles desde aquí por esos 45 años llevando el nombre de Cartagena por toda la Región. Y me despido ya hoy de ustedes con esta reflexión: «Ayudando a otro, me ayudo yo. Ocupándome de otro, mis problemas pierden importancia. Haciendo sonreír a otro, sonrío yo. Dar no es restar, es sumar y multiplicar».