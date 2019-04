Las lluvias reducen la ocupación de los hoteles un 10% en Semana Santa Un camarero retira sillas de la terraza de un bar de la calle Mayor, el pasado domingo. / J. M. RODRÍGUEZ / AGM Bares y restaurantes ven bajar los ingresos un 40% respecto a 2018 y la anulación de tres desfiles deja un «sabor agridulce» en las cofradias EDUARDO RIBELLES y JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Martes, 23 abril 2019, 03:12

Bares y restaurantes cayeron un 30% en sus ingresos durante la Semana Santa, respecto al año pasado, y los hoteles redujeron la pérdida de ocupación hasta un 10% gracias a que el primer fin de semana (del Viernes de Dolores al Domingo de Ramos) fue mejor que el año pasado. Entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, la pérdida fue de 25 puntos porcentuales.

«No recuerdo un año en el que las lluvias duraran casi cuatro días seguidos y que, además coincidieran con los días grandes de la Semana Santa», explicó ayer el presidente de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Cartagena y Comarca, Juan Carlos García. Las perspectivas de llegar a un lleno técnico (un 95%) se vieron mermadas, hasta quedarse entre el 75 y el 80%. «Aun así, hubo menos cancelaciones de lo que se podía esperar con este tiempo», dijo.

El primer fin de semana fue mejor de lo esperado. Se pasó de poco más del 50% de ocupación hotelera, el año pasado, a alrededor del 65% en este. Con todo, Juan Carlos García indicó que quizás las cifras habrían sido incluso mejores que el año pasado, si no hubiera llovido. «No podemos saberlo. Tampoco pensar en si lo que hemos perdido es recuperable. La noche de hotel que no vendes un día, ya la has perdido», indicó García.

En el caso de los bares y restaurantes, la patronal comarcal de hostelería, Hostecar, cifró en un 40% la disminución de ingresos en toda la Semana Santa y en un 35% la cancelación de mesas reservadas. «En nuestro caso, sufrimos también el problema de que las sillas de las procesiones fueron colocadas por delante de las terrazas de los establecimientos», apuntó. La razón es que este año, el contrato de las sillas no permitía a los bares comprarle a la empresa que las colocaba espacio para mesas y sillas.

El presidente de la Junta de Cofradías, Francisco Pagán, calificó de «agridulce» esta Semana Santa, porque las procesiones del Socorro y de los Califonios, así como las marrajas del Lunes Santo y el Encuentro, fueron «magníficas» en cuanto a la calidad de la representación y la cantidad de público, pero la lluvia obligó a suspender tres cortejos.

«Por primera vez desde finales del siglo XIX, los marrajos tuvimos que cancelar dos desfiles. En su día fue por motivos económicos y en esta ocasión ha sido por la lluvia, algo insólito. Además, lamentablemente, la Cofradía del Resucitado no pudo sacar a la calle su procesión del domingo», añadió Pagán, quien también es hermano mayor morado.

Ausencia del obispo

En cuanto a la promoción turística de esta fiesta declarada de interés turístico internacional, en la Junta mostraron su satisfacción «moderada», porque en los diez días de actividades hubo muchos extranjeros tanto en las calles, viendo los desfiles, como en la iglesia, durante los preparativos de los tronos. Fuentes de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno aseguraron a 'La Verdad' que el malestar cundió entre los marrajos, por la ausencia del obispo en la noche del Viernes Santo. Explicaron que José Manuel Lorca tenía prevista su presencia en la procesión del Santo Entierro, y que al ser sustituida esta por un vía crucis en la iglesia de Santa María, se le esperaba allí. Sin embargo, no asistió ni él ni otro representante de la Diócesis llegado desde Murcia. Pagán declinó hacer declaraciones sobre este asunto.

Sí que destacó que la cofradía dio un «importante paso hacia la igualdad y la integración total» de las mujeres, al haber desfilado féminas en el tercio de la agrupación del Jesús Nazareno, titular de la hermandad,en la madrugada del Encuentro.

Respecto a los horarios, apuntó que la respuesta de los espectadores fue «muy positiva» en el Encuentro, por lo que planteará a la cofradía la posibilidad de mantener el adelanto de la procesión dos horas, en años sucesivos.