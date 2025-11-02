Lista de espera de hasta 30 familias para enterrarse en un cementerio municipal en Cartagena El camposanto de San Ginés de la Jara lleva años acusando la falta de espacio y aguardan la aprobación del Plan General para ampliarlo

Una familia coloca los ramos y centros de flores sobre dos de los enterramientos del cementerio de San Ginés de la Jara.

Eva Cavas Domingo, 2 de noviembre 2025

El cementerio municipal de San Ginés de la Jara se ha quedado pequeño. Su ampliación estaba contemplada en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), con unos terrenos que formaban parte del proyecto Novo Carthago, pero al ser judicializado, todo se paralizó en 2016. Desde entonces, encontrar un enterramiento en este camposanto se complica año tras año.

«Tenemos problemas de espacio desde hace tiempo. En el Plan de Ordenación Urbana estaba contemplado un terreno para ampliarlo, pero como fue recurrido todo eso se paralizó y ahora estamos esperando a que se apruebe definitivamente, afirmó el presidente de la Junta Municipal del Cementerio, José María García.

En los últimos años la falta de espacio les ha obligado a establecer una lista de espera con las personas que piden comprar o alquilar un enterramiento. «Hay mucha demanda, de hecho tenemos una lista de espera que ronda las 25 o 30 familias para un panteón o un nicho. En cuanto a la prioridad que llevamos, la va marcando la necesidad. Cuando fallece una persona de las familias que están esperando se les busca a ellos el espacio», explicó.

Los vecinos de la zona son los primeros interesados en que se amplíe el cementerio. «Éste está desde hace tiempo así y sería conveniente que lo ampliaran porque aquí se entierran los vecinos de El Llano, El Estrecho de San Ginés y Los Nietos. Nosotros estuvimos buscando para comprar y no hay. Además la población de esta zona está muy envejecida, así que hace mucha falta. El de los remedios se ha ampliado varias veces y el de San Antón también, pero este se ha quedado pequeño desde hace años», indicó Ramón Pagán.

Algo que corroboró Cayetana Escudero, «Hace ya bastante tiempo que se quedó pequeño. Ten en cuenta que aquí viene mucha gente a enterrarse de muchos sitios de Cartagena e, incluso, extranjeros. Lo que hay que hacer es que, cuando llevan tiempo sin pagar los nichos, se los quitan y los venden».

En los mismos términos se pronunció también Antonio Vidal, residente en la zona y miembro de la Federación de Asociaciones de Vecinos. «Estamos pidiendo al Ayuntamiento que desafecte las tumbas que se quedan abandonada para venderlas o alquilarlas. Otra cosa que están haciendo es convertir los panteones abandonados en nichos individuales para dar espacio a más personas».

A la espera de que se lleve a cabo necesaria la ampliación la desafectación de los enterramientos abandonados es la opción que más se plantean los usuarios del cementerio. «Está claro que se muere más gente que espacio queda en el cementerio. Hay varias tumbas que son muy antiguas y que están bastante dejadas. Lo mejor sería que volvieran a sacarlas a la venta», declaró Juan González.

Otros vecinos, como Gabriela García Bolea, dijeron que las dimensiones son lo de menos, «esto es algo que se va perdiendo. La gente joven no quiere venir aquí el Día de Todos los Santos, pero es que tampoco quiere que la entierren. Mis hijos ya me han dicho que en el panteón no se meten, que prefieren incinerarse».

En el cementerio de Alumbres, también de pequeñas dimensiones, la necesidad de espacio no es tan acuciante. «Llegará el momento en que se tenga que ampliar, pero se han hecho panteones nuevos y cada vez es más para la gente del pueblo, de forma que no es tan urgente», manifestó Juan Pedro Torralba, vecino de Alumbres y concejal de Sí Cartagena.

El edil responsable de los cementerio municipales y actividades funerarias, Gonzalo López, recordó que éstos «están siendo gestionados por las juntas de los cementerios, en colaboración directa con el Ayuntamiento. En cuanto a la ocupación no es algo que nos preocupe. Actualmente la demanda es para nichos y columbarios por el cambio de hábitos de la sociedad y estamos atendiendo las demandas de las juntas, construyendo espacios nuevos para ser utilizados».

En los últimos años se han hecho ampliaciones en los otros tres camposantos, aunque el concejal también avanzó que existe un proyecto para ampliar el cementerio municipal de San Antón. «Existe una previsión de ampliación del cementerio de San Antón, que está recogida en el Plan General de Ordenación Urbana y con un proyecto presentado».

Mantener la tradición de Todos los Santos recae sobre los más mayores

Un recorrido por los cementerios en el Día de Todos los Santos deja muy claro que esta tradición recae, casi en exclusiva, sobre los hombros de los más mayores. La gran mayoría del usuarios que se ven estos días en los camposantos son personas de edad avanzada.

«Ahora lo que se lleva es Halloween. En mis tiempos lo único que hacíamos la noche de antes de Todos los Santos era reunirnos en las casas a comer tostones y, al día siguiente, nos veníamos todos al cementerio. Los tiempos han cambiado y la gente joven ya no hace estas cosas, mira por el cementerio a ver cuánta gente joven te encuentras», aseguró Antonia Saura.

A modo de contraste, en los últimos años se ha empezado a extender el turismo de cementerios en estas fechas, por lo que es habitual encontrar personas que los visitan.

Aunque en Cartagena el más visitado sigue siendo el de Los Remedios en Santa Lucía, también otros como el de San Ginés de la Jara cuentan con antiguas criptas y panteones bastante interesantes. «Nosotros no somos de aquí, pero nos gusta visitar un cementerio porque algunos son realmente bonitos y, sobre todo si este día nos pilla fuera de casa, Además, yo tengo muy buenos recuerdos de este día en mi infancia. Pero que estoy de acuerdo en que es una tradición que se va perdiendo, por qué mis hijos por ejemplo si salen en Halloween con los disfraces y se recogen tarde, ya no van a venir al cementerio al día siguiente», comentó María José Pérez.