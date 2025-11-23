Lipoláser (Endolift) en Cartagena: eliminar la grasa localizada sin cirugía en Epical Clinic
ESPECIAL SALUD ·La clínica de Cartagena aplica Lipoláser (Endolift) como técnica mínimamente invasiva para tratar la grasa localizada
EFQ
Cartagena
Domingo, 23 de noviembre 2025, 08:37
Epical Clinic se ha consolidado como un centro de referencia en remodelación corporal gracias a la aplicación del Lipoláser/Endolift, una técnica avanzada, mínimamente invasiva diseñada para eliminar grasa localizada de manera precisa, segura y con una recuperación significativamente más rápida que los procedimientos tradicionales. Cada vez más pacientes buscan alternativas efectivas que no requieran hospitalización ni periodos largos de inactividad, y el Lipoláser/Endolift se presenta como la respuesta perfecta para quienes desean redefinir su figura con resultados naturales y estables en el tiempo.
Los doctores Juan Francisco Belén y Greci Almonte, especialistas en Medicina Estética Facial y Corporal Avanzada, miembros de la Sociedad Española de Medicina Estética, son los ejecutores de la tan aclamada técnica.
La grasa localizada en zonas como abdomen, muslos, brazos, flancos o papada suele ser resistente incluso ante dietas equilibradas y actividad física constante. Esta característica hace que muchos pacientes experimenten frustración cuando, a pesar de sus esfuerzos, no logran moldear su silueta. Ante esta situación, Epical Clinic ofrece una solución basada en evidencia científica, tecnología avanzada y un enfoque personalizado que garantiza seguridad, eficacia y una experiencia agradable en todo el proceso.
El Lipoláser/Endolift utiliza energía láser de baja frecuencia para licuar el tejido adiposo, lo que reduce el trauma tisular y permite una eliminación más suave y controlada. Esto se traduce en menos inflamación, mayor precisión en los contornos y una recuperación más rápida. Además, el calor del láser estimula la producción de colágeno, promoviendo una retracción cutánea progresiva y mejorando la firmeza de la piel en la zona tratada. Todo el procedimiento se realiza bajo anestesia local, sin necesidad de ingreso hospitalario y con mínimas molestias.
En Epical Clinic, el procedimiento es realizado por profesionales especializados en medicina estética corporal, quienes evalúan de forma integral las características anatómicas y las expectativas del paciente para diseñar un plan de tratamiento a medida. Esta valoración personalizada es fundamental para obtener resultados armónicos, seguros y acordes con la estructura corporal de cada persona.
La excelencia del tratamiento no termina con el procedimiento. Para garantizar una recuperación óptima y potenciar al máximo los resultados del Lipoláser/Endolift, Epical Clinic ofrece un protocolo de postratamiento con terapias complementarias de alto rendimiento. Entre ellas destaca INDIBA, una tecnología de radiofrecuencia que acelera la regeneración tisular, disminuye la inflamación y favorece el tensado cutáneo. La clínica también dispone de cámara hiperbárica, que mejora la oxigenación celular y acelera los procesos de reparación, reduciendo el tiempo de recuperación. Asimismo, la carboxiterapia contribuye a mejorar la microcirculación, favoreciendo la eliminación de residuos metabólicos y optimizando la calidad de la piel. Finalmente, los masajes drenantes completan el protocolo, ayudando a reducir el edema y facilitando una recuperación más cómoda, rápida y eficaz.
Gracias a esta combinación de técnicas, experiencia médica y un programa de cuidados integrales, los pacientes de Epical Clinic disfrutan de un proceso seguro y resultados altamente satisfactorios. Para quienes buscan una alternativa precisa, mínimamente invasiva y con máxima definición corporal, el Lipoláser/Endolift se consolida como la opción ideal.
Más información
Dirección: Calle Carlos III, esquina, Calle Ángel Bruna, 20, bajo, Cartagena
Teléfono: 868 45 43 55
Web: www.epicalclinic.es
Instagram: @epicalclinic