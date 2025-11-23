Lipoláser (Endolift) en Cartagena: eliminar la grasa localizada sin cirugía en Epical Clinic

El antes y el después de una paciente que ha eliminado grasa del abdomen y muslos en Epical Clinic.

Epical Clinic se ha consolidado como un centro de referencia en remodelación corporal gracias a la aplicación del Lipoláser/Endolift, una técnica avanzada, mínimamente invasiva diseñada para eliminar grasa localizada de manera precisa, segura y con una recuperación significativamente más rápida que los procedimientos tradicionales. Cada vez más pacientes buscan alternativas efectivas que no requieran hospitalización ni periodos largos de inactividad, y el Lipoláser/Endolift se presenta como la respuesta perfecta para quienes desean redefinir su figura con resultados naturales y estables en el tiempo.

Los doctores Juan Francisco Belén y Greci Almonte, especialistas en Medicina Estética Facial y Corporal Avanzada, miembros de la Sociedad Española de Medicina Estética, son los ejecutores de la tan aclamada técnica.

La grasa localizada en zonas como abdomen, muslos, brazos, flancos o papada suele ser resistente incluso ante dietas equilibradas y actividad física constante. Esta característica hace que muchos pacientes experimenten frustración cuando, a pesar de sus esfuerzos, no logran moldear su silueta. Ante esta situación, Epical Clinic ofrece una solución basada en evidencia científica, tecnología avanzada y un enfoque personalizado que garantiza seguridad, eficacia y una experiencia agradable en todo el proceso.

El Lipoláser/Endolift utiliza energía láser de baja frecuencia para licuar el tejido adiposo, lo que reduce el trauma tisular y permite una eliminación más suave y controlada. Esto se traduce en menos inflamación, mayor precisión en los contornos y una recuperación más rápida. Además, el calor del láser estimula la producción de colágeno, promoviendo una retracción cutánea progresiva y mejorando la firmeza de la piel en la zona tratada. Todo el procedimiento se realiza bajo anestesia local, sin necesidad de ingreso hospitalario y con mínimas molestias.

En Epical Clinic, el procedimiento es realizado por profesionales especializados en medicina estética corporal, quienes evalúan de forma integral las características anatómicas y las expectativas del paciente para diseñar un plan de tratamiento a medida. Esta valoración personalizada es fundamental para obtener resultados armónicos, seguros y acordes con la estructura corporal de cada persona.

La excelencia del tratamiento no termina con el procedimiento. Para garantizar una recuperación óptima y potenciar al máximo los resultados del Lipoláser/Endolift, Epical Clinic ofrece un protocolo de postratamiento con terapias complementarias de alto rendimiento. Entre ellas destaca INDIBA, una tecnología de radiofrecuencia que acelera la regeneración tisular, disminuye la inflamación y favorece el tensado cutáneo. La clínica también dispone de cámara hiperbárica, que mejora la oxigenación celular y acelera los procesos de reparación, reduciendo el tiempo de recuperación. Asimismo, la carboxiterapia contribuye a mejorar la microcirculación, favoreciendo la eliminación de residuos metabólicos y optimizando la calidad de la piel. Finalmente, los masajes drenantes completan el protocolo, ayudando a reducir el edema y facilitando una recuperación más cómoda, rápida y eficaz.

Gracias a esta combinación de técnicas, experiencia médica y un programa de cuidados integrales, los pacientes de Epical Clinic disfrutan de un proceso seguro y resultados altamente satisfactorios. Para quienes buscan una alternativa precisa, mínimamente invasiva y con máxima definición corporal, el Lipoláser/Endolift se consolida como la opción ideal.

Dirección: Calle Carlos III, esquina, Calle Ángel Bruna, 20, bajo, Cartagena

Teléfono: 868 45 43 55

Web: www.epicalclinic.es

Instagram: @epicalclinic