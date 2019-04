La limpieza minuciosa de las playas de Los Urrutias y Los Nietos no acaba con las algas Un tractor limpia la arena, pero no los lodos de la orilla y del agua, ayer en Los Urrutias. / lv El concejal de Servicios, Juan Pedro Torralba, admite que la retirada a mano a la que obliga la autoridad ambiental es lenta, pero dará resultado EDUARDO RIBELLES Martes, 9 abril 2019, 02:19

El plan de limpieza previo a la Semana Santa no ha conseguido acabar con las algas en la orilla de las playas de Punta Brava, Los Urrutias, Estrella de Mar y Los Nietos. Cinco tractores se encargan desde la semana pasada de peinar la arena y despojarla de residuos, después de que personal a pie trabaje a mano en despejar de porquería las zonas a las que la maquinaria no puede o no tienen permitido llegar, por decisión de un comité científico.

El Ayuntamiento informó hace siete días del inicio de este operativo especial para que todo esté listo el Viernes de Dolores, de cara a la llegada de turistas por Semana Santa. También dijo que contaba con que los trabajos dieran resultado en una semana. Pero quienes ayer se dieron una vuelta por esas zonas de baño constataron que no es así. Como el matrimonio catalán formado por Juan García Castillo y Valeria Marrero. «La orilla está muy sucia. Y aunque la arena esté limpia, la gente viene a la playa a bañarse y esto le pone difícil hacerlo», indicó él. «Nosotros hemos venido en autocaravana y nos hemos pasado por todas las playas. Estas de Los Urrutias son las que peor están, en la parte de Cartagena», añadió Valeria.

En cifras 5 tractores peinan cada día la arena y descargan en contenedores los residuos que tiene, pero no se acercan a la orilla. 22 trabajadores que dependen del Ayuntamiento se ocupan de los trabajos de recogida manual. 12 personas enviadas por la Comunidad participan en la limpieza.

Uno de los operarios, a los mandos de un tractor, explicó que el despliegue se está cumpliendo a rajatabla y que las brigadas a pie sacan las algas a la arena para que conductores como él las recojan con unos depósitos que llevan detrás y las pongan en contenedores como el que hay cerca de la urbanización Estrella de Mar. «El problema es que en cuanto sopla Levante fuerte aparecen más», añadió el empleado.

Ayer, las brigadas a pie trabajaron en Punta Brava, en Estrella de Mar y frente al futuro hotel en construcción en la urbanización Perla de Levante, según informó el concejal de Servicios, Juan Pedro Torralba. Aseguró que, aunque a simple vista no lo parezca, la labor manual está dando sus frutos. «Al quitar las algas que están más cerca de la orilla, la que está más lejos se va acumulando. Al final, la habremos eliminado toda», aseguró Torralba, quien admitió no obstante que cuando sopla viento de Levante éste saca más algas al exterior.

El trabajo coordinado abarca turnos de mañana y de tarde, con la participación de los antiguos trabajadores del Instituto Municipal del Litoral, ahora integrados en las brigadas municipales, y personal proporcionado por el Servicio Regional de Empleo y Formación. Este operativo se ocupa de la zona desde El Carmolí a Mar de Cristal. FCC se encarga de La Manga, desde Playa Honda hasta Cala del Pino, en la vertiente del Mar Menor y desde la Playa de Levante hasta el Monte Blanco. «Allí la arena y el agua están más limpias. Contrastan con las del término municipal de San Javier, que están bastante peor», aseveró Juan García Castillo. En el norte criban la arena y la reutilizan. Aquí no se que pasa que dejan que las algas se sequen y huele fatal», advirtió este ciudadano.