El líder de la Agrupación Socialista Levante dimite por la expulsión de Castejón EFE Martes, 15 octubre 2019, 02:31

El secretario general de la Agrupación Socialista Levante, de Cartagena, Juan Alcaraz, ha dimitido y abandonado la militancia en desacuerdo con la expulsión de la alcaldesa, Ana Belén Castejón, y los cinco concejales de este partido por gobernar en coalición con el PP y Ciudadanos.

En una dura carta dirigida al secretario general del PSRM, Diego Conesa, dice que la situación ha «ido de mal en peor» en el partido desde el acuerdo de coalición. Se ha echado del partido a la que logró la alcaldía tras cinco legislaturas en la oposición mientras se premia a los que «durante años» fueron representantes de la «eterna travesía en el desierto», añade.

«El mundo al revés», apostilla quien tenía como secretaria de Organización a una de las expulsadas, Alejandra Gutiérrez.

Alcaraz añade que la «gota que ha colmado el vaso» fue haber sido tratado como «un súbdito» por los miembros de la Ejecutiva regional José Vélez y Jordi Arce en una reunión la pasada semana. En ella, señala, «se amenazó» con la expulsión a cuatro de los líderes de las seis secretarías generales de las agrupaciones locales (los dos restantes eran Juan Pedro Torralba y David Martínez, dos de los expulsados, cuyos puestos orgánicos están aún vacantes) si no se seguía «religiosamente» el ideario de los nuevos dirigentes.

En su opinión, las expulsiones son por no haberse plegado a las listas ideadas por Vélez y Arce y posicionarse en las primarias a las secretarías generales nacional y regional con Susana Díaz y María González Veracruz frente a sus dos contrincantes, Pedro Sánchez y Diego Conesa, respectivamente.

«Me marcho con todo el dolor de mi corazón, no voy a dar lugar a que me expulsen de mi casa como ha pasado con mis compañeros y no me identifico con estos representantes ni con estas normas sacadas del puño, no de la rosa», concluye.