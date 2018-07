Lhicarsa mejorará la limpieza con maquinas nuevas en 2019 pero con el mismo personal Un barrendero pasa junto a una parada de autobús de la Plaza de San José , ayer por la tarde. / pablo sanchez / agm El pedido de los vehículos sigue a la espera de un informe que asegure que son más silenciosos que los actuales EDUARDO RIBELLES Cartagena Martes, 24 julio 2018, 01:10

El servicio de limpieza viaria experimentó una mejora en primavera, con el plan de choque en 30 barrios del término municipal. Pero resultó ser poco más que flor de un día. La prometida renovación de la flota de maquinaria, con una docena de aparatos de última generación, sigue en trámite y no se hará efectiva en lo que resta de año. Asimismo, el déficit de personal, evaluado en 23 trabajadores, no será remediado salvo que el Ayuntamiento acceda a asumir un sobrecoste con cargo al contrato de Lhicarsa o por medio de una contrata aparte, que pagaría con dinero de todos los ciudadanos. Mientras tanto, la limpieza extraordinaria de enero a mayo se disipa. Calles y aceras de San Ginés, Ciudad Jardín, el Ensanche, Los Dolores y la Barriada Cuatro Santos, por poner algunos ejemplos, vuelven a llenarse de bolsas de plástico y de papeles, así como a ennegrecerse con la mugre de los orines y de otros residuos.

Dos vehículos fregadora, dos hidrolimpiadoras, una barredora sobre camión y una pequeña flotilla de sopladoras y aspiradoras forman el material que Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), empresa asociada al Ayuntamiento dentro de Limpieza e Higiene de Cartagena S. A. (Lhicarsa), considera imprescindible para mejorar el servicio de limpieza.

En cifras 35 millones de euros al año se embolsa FCC, como socio del Ayuntamiento en Lhicarsa, por la limpieza viaria, la recogida de basuras y el tratamiento de residuos. 247 trabajadores tiene la empresa. Según la auditoría realizada el año pasado, hay 23 menos de los necesarios para prestar el servicio de limpieza viaria de forma correcta. 1,5 millones de euros (quizás ampliables a dos millones) anticipará FCC para la compra de la nueva maquinaria, con cargo al plan de inversiones de la última década de contrato (2020-2030).

El Ayuntamiento paga 35 millones de euros cada año a FCC. Se trata del desembolso más importante de las arcas municipales en un contrato de servicios. El encarecimiento del coste, que se ha triplicado desde los años 90, fue calificado como fruto de un contrato «leonino» por parte de Fátima Suances, concejal del último equipo de gobierno del PP en 2013. Desde entonces, sus sucesores buscan la manera de contener los gastos, para no tener que encarecer la tasa de basuras.

La tasa no subirá por la compra de los nuevos aparatos, que serán cargados al contrato

De esa pretensión se deriva la fórmula que se va a utilizar para cubrir el coste de la nueva maquinaria. La inversión necesaria para esta renovación está entre 1,5 y 2 millones de euros, según informó el concejal de Servicios, Juan Pedro Torralba, y confirmaron fuentes de FCC.

Congelación de la tasa

El procedimiento para encajar la adquisición en el contrato será la aprobación de un adelanto por parte del Ayuntamiento, con cargo al plan de inversiones entre 2020 y 2030. Dicho de otra manera, el Consistorio se gastará ahora parte del dinero destinado a mejoras de la próxima década en lugar de imputarlo en este ejercicio o en el próximo, lo cual podría suponer un aumento en la tasa que abonan todos los vecinos. Ese pago lleva congelado desde 2015, después de tres años de subidas de un 5% para pagar la deuda con la empresa.

Las peticiones de más barrenderos caen en saco roto; la empresa no tiene previsto un refuerzo

La compra de nuevos equipos lleva desde principios de año en trámite, pero no se concreta. Según las fuentes consultadas, ha surgido la necesidad de aclarar determinadas prestaciones de esos aparatos, sobre todo las referidas al ruido que generan. El Ayuntamiento es sensible a las quejas del vecindario, que sufre cada mañana el estruendo que causa el paso de la brigadas de limpieza por las principales calles. En estos momento, FCC tiene pendiente contestar a estos requerimientos. Después, el Ayuntamiento tendrá que hacer los informes sobre la renovación de la flota y llevar la actualización del contrato con Lhicarsa a la Junta de Gobierno. Una vez dada la orden, FCC encargará la maquinaria, que tardará varios meses en ser suministrada.

En el mejor de los casos, las máquinas llegarán a principios del año que viene, según informaron fuentes de FCC. Justo a tiempo para ser presentadas por el equipo de gobierno del PSOE, en vísperas de las elecciones municipales. Pero hasta entonces, la flota de vehículos seguirá plagada de modelos obsoletos que necesitan continuas revisiones en el taller, con el consiguiente gasto extraordinario.

Personal sin refuerzos

La plantilla de Lhicarsa, que actualmente es de 247 trabajadores, según la auditoría realizada por el Ayuntamiento a mediados del año pasado, no aumentará si no hay una mejora en el contrato, indicaron fuentes de FCC. El citado informe encargado por la alcaldía reveló que hay un déficit de 23 limpiadores en la calle. En un principio FCC argumentó, en respuesta a las peticiones municipales de información, que esa laguna se debe a una reconversión del personal para contar con más operarios en los talleres, que permitan adecuar el material más vetusto. También argumentó que necesita más trabajadores de oficina. La oposición (MC y Cartagena Sí Se Puede sobre todo) recordó que FCC administra los contratos de limpieza de municipios limítrofes y podría tener la tentación de utilizar plantilla para obtener un ahorro que no repercute en el ciudadano.

La auditoría mencionada hacía hincapié también en lagunas en el control municipal de los ingresos que FCC se embolsa por la venta de composite (producto de los residuos urbanos reutilizable como abono, por ejemplo), de plástico y de otros residuos utilizables.