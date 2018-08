La lentitud del estudio ambiental resta opciones a la llegada del AVE por la zona este Un tren Altaria Cartagena-Madrid, con Las Seiscientas a la derecha y Barrio Peral al fondo. / agm / PABLO SÁNCHEZ Fomento advierte de que el informe sobre el trazado en paralelo a la carretera de La Unión podría tardar «cinco o seis años», y avisa de que el estudio vigente caduca a finales de 2019 JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Cartagena Lunes, 13 agosto 2018, 08:19

Planes del ayer para el mañana. El proyecto para conectar Cartagena con Madrid y el Arco Mediterráneo a través del AVE puede entrar en las próximas semanas en una suerte de 'Regreso al futuro', por las dudas y cambios en torno a la integración del ferrocarril en el municipio. Tras años de retrasos, recortes presupuestarios, giros de planificación y luchas políticas, el avance definitivo del expediente parece estar ligado a una vuelta, eso sí matizada y ampliada, a los planteamientos de 2006. En concreto, a los del soterramiento de la línea, en El Hondón, previsto el 22 de junio de hace doce años, fecha del protocolo de colaboración entre Ministerio de Fomento, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento y Adif «para la remodelación de la Red Arterial Ferroviaria de la ciudad de Cartagena».

La opción de construir un trazado alternativo por el este, para acabar con la división de varios barrios, ha perdido fuelle en los últimos días. A ojos de políticos, empresarios y asociaciones pesan las advertencias del Ministerio de Fomento sobre la lentitud de los trámites ambientales necesarios y el temor de la Federación de Asociaciones de Vecinos a generar un «muro» en el municipio vecino de La Unión.

Según confirmaron a 'La Verdad' fuentes del Ayuntamiento, de la Comunidad Autónoma, del citado colectivo ciudadano y de entidades y asociaciones empresariales de carácter comarcal, aunque Fomento determine en la primera quincena de septiembre que la 'alternativa Este' es técnicamente viable, las desventajas que implica ese itinerario en lo temporal y lo social hacen «complicado» que reúna el consenso. El doble giro es que tampoco parece probable que el AVE llegue en superficie por El Hondón, como acordaron en mayo los gobiernos central y regional, con la oposición municipal, sino que lo haría soterrado, conforme a la previsión de 2006, aunque quizás en un tramo más largo.

Los vecinos dicen ahora que «no es justo acabar con la división de barrios en Cartagena a costa de crearla en La Unión»

Lo más rápido es soterrar en 2 fases: primero hasta Torreciega y luego, de ahí a San Félix-La Asomada

Las autoridades consultadas por 'La Verdad' esgrimieron «cautela» para no hacer comentarios, hasta que los técnicos del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), la empresa pública adscrita al Ministerio, se pronuncien sobre la propuesta de meter el tren desde La Palma a las inmediaciones de Los Camachos y, de ahí, a Cartagena en paralelo a la carretera de La Unión.

En todo caso, todas las fuentes contactadas confirmaron que uno de los factores que juegan en contra es que, en una reunión mantenida con una comisión técnica de Adif en Los Camachos en julio, los funcionarios del Estado advirtieron a políticos, empresarios y vecinos de que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) podría durar «cinco o seis años». A este plazo habría que sumar la licitación de las obras, por lo que la alta velocidad podría demorarse más allá de 2025.

Los ingenieros advirtieron también de que la DIA vigente tiene como fecha de caducidad diciembre de 2019. En consecuencia, demorarse más allá de esa fecha en la elección del itinerario podría meter de nuevo al proyecto en otra espiral de retrasos. Eso sí, los técnicos avisaron de que decantarse por la llegada en superficie, como aprobó la sociedad Cartagena Alta Velocidad en mayo, exigiría hacer una Declaración de Impacto Ambiental nueva, pues la que se hizo vale para soterrar. Esta advertencia enfadó a la alcaldesa, Ana Belén Castejón (PSOE), quien pidió explicaciones sobre el hecho de que, cuando aún el Gobierno de España estaba aún en manos del PP, el Consejo de Administración de la sociedad no fue informado de una cuestión que ve «relevante».

Ante este panorama, en el que habría que optar por una alternativa lenta por el Este y otra que implicaría también nuevos estudios, ha tomado fuerza una tercera vía: recuperar los planes del pasado. Se trata de escoger la segunda posibilidad planteada por el Ministerio en mayo: mantener el corredor y soterrarlo desde la estación de la Plaza de México al puente de Torreciega; y añadir una adenda o compromiso escrito del Gobierno de acometer, en una segunda fase -que precisaría de su propia DIA, el soterramiento desde Torreciega a San Félix-La Asomada.

La primera actuación beneficiaría al Sector Estación, San Ginés y Torreciega, y acabaría en el tercer trimestre de 2024, según los cálculos de Adif. Antes, en dos años según algunas fuentes, podría haber ya una vía provisional por arriba. La segunda fase abarcaría el entorno de Virgen de la Caridad (Las Seiscientas), Barrio Peral, el futuro Ensanche Norte (plan parcial CC1), José María Lapuerta, San Félix y La Asomada.

Un «muro» cerca de Roche

En la reunión del mes pasado, el presidente de la federación vecinal, Leandro Sánchez, y el vicepresidente y vocal de Infraestructuras de este colectivo ciudadano, Francisco Rodríguez, se mostraron favorables a una solución de consenso que consistiría en garantizar, por escrito, el soterramiento de tres kilómetros de vías en esas dos fases. Es una opción que ven con buenos ojos la Cámara de Comercio, COEC y la Consejería de Fomento, por ser la más rápida y solventar las reivindicaciones vecinales.

Sin embargo, esta postura de la Federación ha suscitado críticas en las zonas que quedarían para la segunda fase. La Plataforma Pro Soterramiento, integrada por varias asociaciones y que lanzó la propuesta Este tras mantener reuniones con el partido MC, ha presionado a la Federación vecinal para que exija una obra simultánea para todos los barrios afectados.

Francisco Rodríguez manifestó ayer que la Federación no ha endurecido su postura, y que ya en la reunión de julio tanto él como Sánchez dejaron claro que solo cabía una actuación única, «para no entrar en la dinámica de conflicto de Murcia, donde la ejecución de las fases quedaba en manos de los gobiernos de turno». «Aquí vamos todos los barrios de la mano, y no nos vale eso de 'primero te hago un tramo y luego te hago el otro'. Aquí no hay vecinos de primera y de segunda», comentó Rodríguez.

En cualquier caso, y a diferencia del silencio oficial de las autoridades locales, autonómicas y nacionales, la Federación sí deja claro que la posibilidad de que el AVE llegue por el Este ha perdido puntos en las últimas jornadas.

Rodríguez explicó que, analizando los mapas con detalle y tras mantener conversaciones con técnicos y vecinos de La Unión, en la Federación se han percatado de que el trazado podría trasladar el problema de la separación de barrios en Cartagena al otro municipio.

Sí al desvío del mercancías

«Hemos puesto sobre la mesa una alternativa para el AVE que tiene muchos aspectos positivos, pero tenemos claro que no sería coherente ni justo acabar con la división de barrios de Cartagena, a costa de generar una división en La Unión», señaló Rodríguez. Y precisó que, según la información recabada por su colectivo, el Ayuntamiento unionense prevé en su Plan General Municipal de Ordenación Urbana el desarrollo de dos planes parciales.

Según fuentes conocedoras del expediente, hay reservas de suelo para viviendas en el entorno de la pedanía de Roche. En todo caso, existe la incógnita de si ese mismo «efecto pantalla» o muro se daría con una obra que sí genera consenso: desviar el tráfico de los trenes de mercancías, desde La Palma, para evitar el paso por Cartagena y circunvalar Alumbres.