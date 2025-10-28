La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una alumna sopla a través de la caña para formar una burbuja de vidrio que después irá moldeando e inflando para crear una de las obras.

Ver 18 fotos
Una alumna sopla a través de la caña para formar una burbuja de vidrio que después irá moldeando e inflando para crear una de las obras. Pablo Sánchez del Valle/ AGM

El legado de los artesanos del vidrio en Cartagena

Manolo Riquelme, Carlos Calabria y Luis Bodas ponen su talento y experiencia para que la tradición del soplado perdure

Pablo Sánchez del Valle

Martes, 28 de octubre 2025, 23:07

Comenta

Ocho alumnos con formación en Bellas Artes y talento artístico son los aprendices a los que Manolo Riquelme, Carlos Calabria y Luis Bodas están enseñando el noble arte del soplado de vidrio en el museo, ubicado en Santa Lucía, con sus esperanzas puestas en que contribuyan a mantener viva esta tradición tan estrechamente ligada a Cartagena.

«En el siglo XIX esta era la fábrica más importante que había en España, con 450 personas trabajando, y queremos que ese legado no se pierda», afirmó Riquelme. Con este objetivo en mente han presentado un plan de viabilidad «que permitirá tener el Museo del Vidrio abierto la mayor parte del año como un referente nacional e internacional, hacer más cursos como este, que le den un mayor uso y proteger también esta parte del patrimonio de la ciudad».

Tras más de 15 años de esfuerzo, consideran que «si no se hace pronto, desaparecerá». Este curso, financiado por la Dirección General de Comercio y respaldado por el Ayuntamiento, permitirá incluir figuras de vidrio en esculturas o piezas de cerámica y textil.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Felipe Moreno fulmina a Etxeberria y presiona a Goiria
  2. 2 Denuncian que un niño ingresado en el hospital de Yecla recibió como desayuno un bocadillo «del día anterior» dentro de una bolsa de basura
  3. 3

    La CHS reconoce ahora la existencia de una rambla que atraviesa la almenara que colapsó por el barro en San Javier
  4. 4 Herido grave en un accidente entre dos camiones en la autovía A-7 a la altura de Librilla
  5. 5

    Guardia Civil y Policía Local buscan a un hombre que intentó llevarse a un menor en Nájera
  6. 6 Así puedes comprobar rápidamente qué viajes del Imserso siguen disponibles
  7. 7

    Detenido en Benalmádena por retener en su casa y violar con «gran violencia» a una joven a la que conoció en Tinder
  8. 8 Ocupantes del poblado chabolista de La Fica: «No tenemos pensado irnos de aquí porque no podemos pagar un alquiler»
  9. 9 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 27 al 31 de octubre en la Región de Murcia
  10. 10 Muere dos años después de que no le comuniquen el cáncer detectado en un escáner

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El legado de los artesanos del vidrio en Cartagena