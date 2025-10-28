El legado de los artesanos del vidrio en Cartagena Manolo Riquelme, Carlos Calabria y Luis Bodas ponen su talento y experiencia para que la tradición del soplado perdure

Una alumna sopla a través de la caña para formar una burbuja de vidrio que después irá moldeando e inflando para crear una de las obras.

Pablo Sánchez del Valle Martes, 28 de octubre 2025, 23:07 Comenta Compartir

Ocho alumnos con formación en Bellas Artes y talento artístico son los aprendices a los que Manolo Riquelme, Carlos Calabria y Luis Bodas están enseñando el noble arte del soplado de vidrio en el museo, ubicado en Santa Lucía, con sus esperanzas puestas en que contribuyan a mantener viva esta tradición tan estrechamente ligada a Cartagena.

«En el siglo XIX esta era la fábrica más importante que había en España, con 450 personas trabajando, y queremos que ese legado no se pierda», afirmó Riquelme. Con este objetivo en mente han presentado un plan de viabilidad «que permitirá tener el Museo del Vidrio abierto la mayor parte del año como un referente nacional e internacional, hacer más cursos como este, que le den un mayor uso y proteger también esta parte del patrimonio de la ciudad».

Tras más de 15 años de esfuerzo, consideran que «si no se hace pronto, desaparecerá». Este curso, financiado por la Dirección General de Comercio y respaldado por el Ayuntamiento, permitirá incluir figuras de vidrio en esculturas o piezas de cerámica y textil.