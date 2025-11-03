Lavado de cara a las aceras resquebrajadas del Paseo Alfonso XIII de Cartagena Albañiles comienzan los trabajos junto a la Asamblea después de señalizar varios tramos con líneas azules

Jesús Nicolás Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:28 Comenta Compartir

Mientras el Ayuntamiento de Cartagena espera la llegada de fondos europeos para poder abordar una reurbanización más ambiciosa de la principal arteria de la ciudad, el Paseo Alfonso XIII, los operarios ya se han puesto manos a la obra. Durante la pasada semana, trabajadores empezaron a delimitar con líneas azules aquellos tramos de aceras más castigados por el paso del tiempo.

Este lunes, los albañiles ya empezaron a dejarse ver por las inmediaciones de la Asamblea Regional y el Campus de Alfonso XIII. Frente a las facultades se levantaron las primeras baldosas, especialmente aquellas que habían sido levantadas por las raíces de las plataneras que jalonan y sombrean la avenida más querida por los cartageneros junto a la Alameda.

Fuentes municipales señalaron a este diario de que se trata de una actuación ordinaria de mantenimiento. No obstante, cabe recordar que la actuación llega tras numerosas quejas de ciudadanos descontentos con el mal aspecto que empieza a presentar esta zona, carta de bienvenida para todas cuantos acceden a la ciudad en coche.