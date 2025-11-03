La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operarios reparan las aceras del Paseo, este lunes. Antonio Gil / AGM

Lavado de cara a las aceras resquebrajadas del Paseo Alfonso XIII de Cartagena

Albañiles comienzan los trabajos junto a la Asamblea después de señalizar varios tramos con líneas azules

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Lunes, 3 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

Mientras el Ayuntamiento de Cartagena espera la llegada de fondos europeos para poder abordar una reurbanización más ambiciosa de la principal arteria de la ciudad, el Paseo Alfonso XIII, los operarios ya se han puesto manos a la obra. Durante la pasada semana, trabajadores empezaron a delimitar con líneas azules aquellos tramos de aceras más castigados por el paso del tiempo.

Este lunes, los albañiles ya empezaron a dejarse ver por las inmediaciones de la Asamblea Regional y el Campus de Alfonso XIII. Frente a las facultades se levantaron las primeras baldosas, especialmente aquellas que habían sido levantadas por las raíces de las plataneras que jalonan y sombrean la avenida más querida por los cartageneros junto a la Alameda.

Fuentes municipales señalaron a este diario de que se trata de una actuación ordinaria de mantenimiento. No obstante, cabe recordar que la actuación llega tras numerosas quejas de ciudadanos descontentos con el mal aspecto que empieza a presentar esta zona, carta de bienvenida para todas cuantos acceden a la ciudad en coche.

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  2. 2 Ilia Topuria sorprende visitando un restaurante tradicional de la Región de Murcia
  3. 3 Fallece un joven al quedar atrapado en un contenedor de ropa en Las Torres de Cotillas
  4. 4 Muere un piloto de 71 años al estrellarse su avioneta en una finca de Totana
  5. 5 Muere un motorista de 31 años al sufrir un accidente en Torre Pacheco
  6. 6

    Mazón dimite tras pactarlo con Feijóo: «He cometido errores y viviré con ellos toda mi vida»
  7. 7 El Balneario de Archena acelera las obras para abrir en marzo una nueva piscina de 435 metros cuadrados
  8. 8

    Vilaplana sobre Mazón: «Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre»
  9. 9

    Los profesores y maestros de la Región de Murcia cobran salarios por encima de la media nacional: estos son sus sueldos
  10. 10

    El fraile que lleva 60 años enterrando muertos y ha superado seis ictus: «El cementerio de noche me da miedo»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Lavado de cara a las aceras resquebrajadas del Paseo Alfonso XIII de Cartagena

Lavado de cara a las aceras resquebrajadas del Paseo Alfonso XIII de Cartagena