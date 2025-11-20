El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación Está compuesto por cipreses que miden unos dos metros

El laberinto natural más grande de España está en la Región de Murcia y es gratuito: esta es su ubicación.

María Ramírez Jueves, 20 de noviembre 2025, 08:30 Comenta Compartir

La Región de Murcia está colmada de lugares y planes para desconectar de la rutina. El catálogo de experiencias es tan amplio que ofrece alternativas tanto para los que tienen espíritu aventurero como para los que buscan salidas tranquilas para disfrutar en familia. Lo cierto es que incluso los autóctonos pueden desconocen algunos de los rincones que esconde la Comunidad, como la casa del Ratoncito Pérez en Murcia o la cafetería que alberga una villa modernista del año 1900 en Cartagena.

El territorio regional también impresiona por sus récords. ¿Sabías que una de sus edificaciones tiene la piscina en voladizo más grande de Europa o que una de sus urbanizaciones ha construido el lago artificial de aguas cristalinas más extenso a nivel europeo? En esta línea, también presume de un laberinto natural de dimensiones sorprendentes, perfecto para recorrer y perderse como si se estuviera en el cuento de Alicia en el País de las Maravillas.

Ubicación y precio

Cartagena acoge el laberinto vegetal más grande de España, que además es también uno de los más extensos del mundo. Se ubica en el Parque de Ocio Rafael de la Cerda en Tentegorra y se ha diseñado con cientos de ejemplares de ciprés Leylandi, procedentes de viveros del centro peninsular. Esta especie ha conseguido crear unas paredes de dos metros de altura que configuran el entramado verde del circuito.

El reto no consiste únicamente en encontrar la salida: durante el recorrido, los visitantes deben llegar al mirador central para contemplar la belleza del entorno desde lo alto. La página de Turismo Región de Murcia explica que a lo largo del trazado hay doce puertas que permiten configurar el recorrido a la voluntad de los participantes. Además, hay dos posibles rutas: una más fácil y otra más complicada para quienes busquen un desafío adicional.

El tiempo estimado para encontrar la salida varía en función de la opción escogida, aunque oscila entre los quince minutos y la hora. Además de esta actividad, este enclave ofrece más atractivos para disfrutar de una jornada completa al aire libre. La buena noticia es que el acceso a este laberinto es gratuito.