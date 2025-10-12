La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La banda de punk cartagenera Kante Pinrélico, retratada para uno de sus discos. LV
El Tío del Saco

Kante Pinrélico, punk de Cartagena

José Sánchez Conesa

Domingo, 12 de octubre 2025, 22:44

Esta banda cartagenera aparece en Wikipedia en la relación de grupos españoles pertenecientes al género punk rock, un movimiento originado a mitad de los 70 ... entre cuyos pioneros se encontraban los británicos Sex Pistols. A nuestro país llegó más tarde, pero siempre caracterizado por melodías agresivas, voces desgarradas, mucha distorsión, ritmos rápidos a la batería con guitarras amplificadas y ruidosas. A todo ello sumaremos la crítica en sus letras a los valores convencionales del sistema establecido. Aunque algunos, conscientes de que no se podía derribar, se dedicaron a ridiculizarlo. A pesar de su imagen de gamberretes, unos son ecologistas y se preocupan y ocupan del cambio climático, otros apuestan por el cooperativismo y otros por espacios alternativos. En los años 80 irrumpe la subcultura gótica, aquí en España con Alaska y los Pegamoides o Gabinete Caligari, clara alusión a la película expresionista y vampírica de Murnau. Una estética lúgubre inspirada en las tinieblas de ultratumba muy propia de la onda siniestra del punk, una movida etiquetada también como after punk, siendo conocidos sus miembros como siniestros.

