El juzgado dicta la apertura de juicio oral por el 'caso Novo Carthago' Antonio Cerdá Cerdá, Joaquín Bascuñana García, Carlos Brugarolas Molina, María Antonieta Fernández Cano, José María Ródenas Cañada, Manuel Alfonso Guerrero y Antonio Alvarado Pérez / LV Dos exconsejeros de los gobiernos de Valcárcel y seis exfuncionarios públicos y asesores están acusados de prevaricación LA VERDAD Viernes, 15 marzo 2019, 14:37

El titular del juzgado de Instrucción 2 de Murcia dictó este viernes el auto de apertura de juicio oral en el conocido como 'caso Novo Carthago' contra ocho responsables públicos. Entre los acusados se encuentran el exconsejero de Agricultura en los gobiernos de Ramón Luis Valcárcel, Antonio Cerdá, y el de Obras Públicas, Joaquín Bascuñana, además de Carlos Brugarolas, María Antonieta Fernández, Antonio Alvarado, José María Ródenas, Manuel Alfonso Guerrero y Luis María Romero Agulló.

La resolución, contra la que no cabe recurso, cierra la fase de investigación y decreta el inicio de la fase de enjuiciamiento, y declara competente a la Audiencia Provincial de Murcia. Entre los delitos por los que se formula acusación están los de prevaricación y falsedad en documento público.

Cerdá se sentará en el banquillo de los acusados con una petición de tres años y medio de prisión y otros tantos de inhabilitación, además de una multa. Se le atribuye un delito de falsedad en documento público en concurso ideal con otro delito continuado de prevaricación, en los que habría incurrido con la presunta «manipulación del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de los Espacios Abiertos e Islas del Mar Menor», según indicó el fiscal en su calificación. A Joaquín Bascuñana se le acusa de un delito de prevaricación, para el que se le pide una pena de 6 años y medio de inhabilitación de empleo o cargo público.

La nómina de acusados se completa con el ex director general de Medio Natural, Carlos Brugarolas, que también afronta una petición de tres años y tres meses de prisión y otros tantos de inhabilitación, y la antigua asesora personal de Cerdá, María Antonieta Fernández Cano, acusada de prevaricación y blanqueo de capitales, por los que se le piden tres años y nueve meses de prisión; además del ex director general de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado; el ex director general de Administración Local y de Urbanismo, Manuel Alfonso Guerrero; el ex subdirector general de Urbanismo, José María Ródenas Cañada; y el antiguo asesor jurídico de Urbanismo, Luis María Romero Agulló, quienes están acusados de prevaricación -en calidad de partícipes- y que se enfrentan a peticiones de inhabilitación de seis años y seis meses.