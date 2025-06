Un juzgado de Cartagena obliga a ceder una parcela del cementerio a personas de fe musulmana

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena ha emitido una sentencia por la que obliga al Ayuntamiento a conceder una parcela para ... que se puedan enterrar personas de fe musulmana, en uno de los dos cementerios de gestión pública del municipio.

Este tribunal considera que el Consistorio «vulnera el derecho fundamental de los musulmanes a ser enterrados conforme a sus creencias y ritos religiosos, infringiendo así el derecho fundamental a la libertad religiosa».

Esta sentencia fue recibida con gran alegría por la Agrupación de Familias Musulmanas de Cartagena (Afamuca), que fue el colectivo que presentó la solicitud ante el tribunal el pasado mes de octubre. «Estamos muy contentos con esta sentencia porque nos permitirá enterrarnos en nuestra ciudad. Yo soy de Cartagena de toda la vida y me da mucha tristeza que se nos hayan puesto tantas trabas para algo así. No somos personas de segunda. Tenemos los mismos derechos que cualquier otra familia a enterrarnos en nuestra ciudad. En Cartagena hay hasta un cementerio para animales, pero para nosotros no lo hay», afirmó la presidenta de Afamuca, Ana María Lozano.

Tal y como está recogido en el documento, el juzgado condena al Consistorio cartagenero a que «haga efectiva la aplicación de la legislación vigente en materia de política sanitaria mortuoria y se proceda a la concesión de una zona con suficientes parcelas en el cementerio municipal destinada al enterramiento de personas fallecidas de fe musulmana, conforme a los preceptos funerarios islámicos que así lo soliciten».

Por su parte, desde el gobierno municipal aseguran que son conscientes de esa necesidad, «por lo que la concejalías de Sanidad y Servicios Sociales trabajan desde hace meses con la comunidad islámica en una solución que cumpla con las condiciones y características que requieren esos enterramientos».

Además, indicaron que se va a emplazar a varios colectivos, entre ellos a Afamuca, para tratar sobre este tema. Los trabajos para avanzar en la solución continúan y a la próxima reunión de trabajo será convocada la asociación que presentó el recurso para mantenerla informada de las gestiones municipales y para que se una a los representantes que ya trabajan junto al Ayuntamiento en la definición del espacio necesario».