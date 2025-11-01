La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de archivo de las balsas de los terrenos de Zinsa. J. M. Rodríguez/ AGM

El juzgado archiva la causa contra Cartagena Parque por la contaminación de Zinsa

No ve indicios de delito en la empresa de Tomás Olivo, actual dueña de la finca, ni «actitud pasiva» y suspende la orden de sellado urgente de las balsas de residuos

José Alberto González

José Alberto González

Sábado, 1 de noviembre 2025, 07:20

Comenta

Después de cinco años de investigación, el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena ha dado carpetazo a la causa penal contra los actuales dueños de ... los terrenos donde estuvo la factoría de Española del Zinc (Zinsa) por el retraso en la contaminación de los suelos. El archivo incluye las medidas cautelares dictadas por este mismo órgano en 2024 para el sellado urgente de las balsas de residuos industriales por el riesgo para el medio ambiente y la salud pública. El juzgado dictó este jueves un auto, al que accedió LA VERDAD, donde acuerda el sobreseimiento provisional de las diligencias abiertas contra la empresa Cartagena Parque, que tiene al frente al conocido promotor Tomás Olivo, al no apreciar indicios de responsabilidad penal por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales referido a la falta de descontaminación de la finca, que compró en 2018.

