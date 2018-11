El jurado ve culpable de asesinato con alevosía al acusado de degollar a su vecina en Torre Pacheco Daniel Jiménez Martínez durante el juicio. / Pablo Sánchez/ AGM La Fiscalía pide 27 años de cárcel por la muerte de Cristina Iglesias en una pedanía de Torre Pacheco, en 2016 JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Sábado, 10 noviembre 2018, 00:20

El jurado declaró este viernes culpable de asesinato, con la circunstancia agravante de alevosía, y de allanamiento de morada al acusado de acabar con la vida de su vecina en Hoyamorena (Torre Pacheco). El tribunal popular, que leyó su veredicto de noche, tras cinco días de vista oral y deliberación en Cartagena, entendió que Daniel Jiménez Martínez, de 27 años, degolló por sorpresa a Cristina Iglesias Betanzos, que tenía 35.

En la Audiencia Provincial, los miembros del jurado no vieron probado el ensañamiento, es decir que el agresor causara un daño innecesario de forma intencionada. Por unanimidad, entendieron que el 10 de junio, armado con un cuchillo de 15 centímetros Daniel saltó la pared de su casa y, por el patio, entró en la de Cristina. Allí, la atacó en el cuello. Luego, impidió que huyera a la calle y le dio nuevas cuchilladas, hasta sumar veintisiete.

El magistrado redactará ahora la sentencia. La fiscal, Eva Navarro, reclamó 27 años de cárcel e indemnizar a la madre y al padre de Cristina, con 90.000 euros a cada uno. Las acusaciones particulares reclamaron 250.000 euros.

El abogado de la defensa, Juan Francisco Pérez Avilés, pidió la nulidad del juicio por vulneración de la ley del jurado, al no haber sido precisado si el procesado es culpable o no culpable en cada uno de los hechos delictivos. De forma subsidiaria, pidió 15 años y un día. La Policía tuvo que proteger a Daniel, a quien familiares de la víctima llamaron «asesino». La madre de Cristina le preguntó: «¿Por qué has asesinado a mi hija? Ten valentía y mírame a la cara». Con rapidez, los agentes trasladaron al reo al calabozo y, de ahí, en coche a la prisión.