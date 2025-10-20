La Junta de Santa Lucía de Cartagena da luz verde a 62.000 euros en inversiones en sus primeros seis meses de vida

La Junta Municipal de Santa Lucía aprobó inversiones por valor de 62.082,68 euros. Es el resultado de sus seis primeros meses de vida. ... El nuevo órgano creado por el actual equipo de gobierno de Noelia Arroyo (PP) tiene previsto agotar la totalidad del presupuesto, 200.000 euros, a finales de este mismo año gracias entre otras cosas a la sólida mayoría que sostiene al actual presidente, el exconcejal socialista José Manuel Torres Paisal.

La Junta Municipal, que agrupa a los barrios de Santa Lucía, Los Mateos, la barriada Santiago y Lo Campano, empezó a ejecutar sus inversiones por el barrio pesquero. La primera obra que se ejecutó fue apenas unas semanas después de la constitución del órgano, a finales del pasado marzo. Con motivo de la llegada de la Semana Santa, se invirtieron 3.267 euros en confeccionar un mural del trono titular de la Cofradía Marraja, Nuestro Padre Jesús Nazareno, cuya imagen ya luce impresa en un muro de la calle Subida del Nazareno junto al rostro sufrido de un procesionista morado y otros motivos marineros.

Otra de las actuaciones emprendidas ha ido dirigida a mejorar la accesibilidad. Las juntas municipales, en este sentido, pueden dentro de sus competencias agilizar la reparación y buen mantenimiento de viales. En este sentido, desde la asociación de vecinos se tenía desde hace tiempo localizado un 'punto negro' en el cruce entre las calles Santiago y Sepulcro. En este enclave, frente al popular bar Santiago, se han invertido 43.191, 19 euros con el objetivo de ensanchar la acera para hacerla más fácil de transitar, en especial para personas con movilidad reducida, que antes tenían que lidiar con un paso estrecho e inaccesible para sillas de ruedas. De momento, esta ha sido la inversión más cara.

La tercera inversión ya ejecutada por la junta ha sido la instalación de un mástil en la plaza de la Marina, donde se ubicará una bandera española. El plan de la institución municipal es organizar un izado con presencia de alguna banda militar local. Asimismo, informa Torres, han pedido permiso para celebrar en los próximos años una jura de bandera en la que podrán participar todos los vecinos.

A estas obras se han sumado distintos gastos orientados a dotar de actividad a las fiestas de los diferentes barrios. En Santa Lucía, se contrató una actuación musical valorada en 2.904 euros; en Los Mateos contaron con la presencia en sus festejos del grupo Geisho (1.149 euros); y la barriada Santiago con el grupo Aires de la Calle (1.331 euros) Asimismo, la plaza de la Marina fue escenario en verano de los recitales flamencos, a los que se destinó 2.600 euros.

Según explica el presidente de la Junta Municipal, de cara al próximo pleno está prevista la aprobación de otras cinco obras valoradas en 33.928 euros. Una de las mismas irá a parar a Lo Campano, donde se prevé reparar el enlosado levantado frente a la iglesia evangélica (12.815,56 euros). En Los Mateos, se llevarán a cabo actuaciones de calmado del tráfico. Se pondrán resaltos en la calle Huerta y en otras calles para evitar posibles accidentes por vehículos que circulan con demasiada velocidad por más de 25.000 euros.

Contra el vandalismo

En la barriada Santiago, se ha destinado una partida –de hasta 15.041,33 euros– para poder dotar de aire acondicionado el local social y, en Santa Lucía, se reparará la plaza de la Estrella, un lugar que fue ya rehabilitado gracias a los presupuestos participativos. La solución que se aplicará ahora, explica el presidente Torres, tendrá como objetivo sustituir los elementos actuales por otros antivandalismo. Esta inversión está cifrada en 11.430 euros.

Así las cuentas, Torres espera reservar tras el próximo pleno hasta un total de 16.109 euros para la programación navideña. Asimismo, urge al Consistorio de Cartagena a agilizar los trámites para poder realizar la convocatoria de subvenciones a asociaciones y colectivos del barrio. Para esta materia, la Junta Municipal reserva 14.000 euros. «Pero nos dicen que primero tiene que salir la convocatoria de ayudas del propio Ayuntamiento», explica Torres.

Canteras aprueba más obras tras autorizar en julio un desembolso de 120.000 euros

Eva Cavas

La otra Junta Municipal de reciente creación es la de Canteras. Dirigida por el hostelero Juan Felipe García (PP), tardó algo más de tiempo en ponerse en marcha. No fue hasta julio que tuvo lugar su primer pleno. Dotada por el Ayuntamiento con un presupuesto de 250.000 euros, durante su primera reunión aprobó inversiones por valor de 120.000 euros.

Entre las principales inversiones se encontraba la construcción de un nuevo acerado en la avenida Cartagena (30.000 euros) y la renovación del alumbrado en diversas calles (46.000 euros). En el núcleo urbano de Canteras se aprobó corregir un desnivel peligroso en una acera (3.811 euros) y en la avenida José Luis Meseguer poner una nueva rampa junto a la gasolinera (4.408 euros). Además, en el Parque Residencial Montecito, se aprobó instalar caucho en el pavimento y una tienda india en el parque por 16.158 euros.

En La Vaguada, se aprobó invertir 8.000 euros en el pavimento de la calle Juan de Castañeda, y otros 6.170 euros para una intervención similar en el resto de la plaza. San José Obrero tiene destinados más de 4.000 euros a la reparación de una valla en la calle Tomás Luis de Victoria.

Esta semana, el Ayuntamiento emitía una nota informando de que la Junta Municipal, en su segundo pleno, aprobó gastos para la construcción de un parque en La Loma, bancos para el campo de fútbol de La Vaguada, escaleras en Los Popos, instalación de una alarma en el local social de La Vaguada y mejoras de aceras en la calle Mayor de Canteras.

LA VERDAD intentó sin éxito obtener del presidente, Juan Felipe García, más detalles sobre el presupuesto de estas últimas obras aprobadas y conocer datos sobre los proyectos que quedan pendientes de someter a la votación de los vocales de este órgano de cara a las sesiones que quedan por celebrar antes de final de año.