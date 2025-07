La Junta de Gobierno aprobará en septiembre el proyecto para remodelar la estación de bus de Cartagena

La alcaldesa, Noelia Arroyo, guardó para el debate del estado del municipio una gran batería de anuncios. Uno de ellos fue que los próximos Presupuestos ... para 2026, todavía pendientes de aprobar, contemplarán una partida para avanzar en la reforma. «Hay 300.000 euros reservados que se incrementarán en la cantidad que sea necesaria una vez visto el proyecto de la planta baja», señalan fuentes del gobierno local.

La intención, recalcan los mismos medios, es que el proyecto, que está ahora en redacción, sea aprobado en Junta de Gobierno el próximo mes de septiembre «y, en caso necesario, hacer un compromiso de gasto plurianual. Para adjudicar la obra este mismo año y continuarla el año que viene».

Emplazada en plena Cuesta del Batel, esta infraestructura presenta un estado muy mejorable. Según avanzan portavoces del equipo de gobierno municipal, 'a priori' la idea del ejecutivo es tratar de concentrar toda la actividad en la planta baja y en los andenes, de modo que el viajero tenga todo a mano sin necesidad de cambiar de piso. Esto, señalan, obligará a desechar el segundo piso.

La futura terminal acabará con la actividad comercial de la primera planta, a la que valoran dar un uso universitario

Desde gobierno local entienden que no existe un flujo o tránsito de personas suficiente para sostener una actividad comercial considerable en este edificio, en buena parte porque se trata de una estación término, es decir, de destino de llegadas y salidas, con muy pocas escalas que hagan necesario que los usuarios dispongan de servicios comerciales a mano.

La planta superior acumula años prácticamente abandonada desde que cerrara la última actividad comercial. Las ideas del gobierno que encabeza Noelia Arroyo están todavía por definir, pero coge fuerza la de buscar que tenga un uso educativo, académico, señalan fuentes del ejecutivo cartagenero.

La idea es establecer sinergias con la UPCT por su cercanía, dando así utilidad a esas dependencias municipales para activar charlas, clases o incluso fomentar el emprendimiento entre los jóvenes y los estudiantes. Todo, recalcan, está aún por concretar y se empezará a aterrizar de cara al curso que viene. «La alcaldesa ha dado instrucciones a los técnicos para que estudien y realicen propuestas sobre posibilidades».

El mismo melón se abre con la planta primera, la que hay a pie de calle y que hace las veces de 'hall'. Lo que se tiene claro en el Ayuntamiento es que hay que concentrarlo todo ahí para hacer la breve estancia de los usuarios lo más cómoda posible. Ahora, cuáles son los servicios que esos viajeros necesitarán también es una materia por cerrar. Si serán solo aseos, taquillas y máquinas expendedoras de billetes o si también se abrirá la puerta a establecer un servicio de cafetería, es lo que también se estudiará.

La estación de autobuses de Cartagena empezó a explotarse en régimen de concesión a una empresa privada, quien a su vez subarrendaba los locales a otras personas para su explotación comercial. Cuando la actividad decayó, la gestión revertió a manos del Consistorio, que ha visto, como todos los cartageneros, que este espacio, pese a sus considerables dimensiones, ha ido deteriorándose con el tiempo hasta hoy, cuando urge un lavado de cara.

Conexiones limitadas

Actualmente y según la web de Turismo, en la estación de buses se ofrecen conexiones, además de con las líneas del bus urbano, también con ciudades como Águilas, Los Alcázares, Cieza, Fuente Álamo, Lorca, Mazarrón, Murcia, San Javier, San Pedro, Torre Pacheco y Totana. Fuera de la Región, también ofrece conexión con Alicante, Madrid, Valencia y Almería. Todo ello a través de tres empresas (Alsa, Busbam y Globalia)

La estación de autobuses de Cartagena, obra del arquitecto Jesús Carballal, fue construida en 1995 con fondos de la Comunidad Autónoma y cedida al Ayuntamiento. La idea de reforma que quiere ejecutar ahora el Ayuntamiento surgió de un concurso convocado en 2017 y en el que finalmente prevaleció una propuesta de la Universidad Politécnica de Cartagena. En 2020, la entonces alcaldesa, Ana Belén Castejón, intentó llevarlo a cabo. Pero la reforma quedó supeditada a la concesión de fondos europeos. No llegaron. Finalmente, Arroyo lo hará con dinero propio.

La larga avería de las escaleras mecánicas y los destrozos en los aseos, entre las principales quejas

Ampliar Inodoros fuera de servicio en los aseos de la estación. P. Sánchez / AGM

Por todos es sabido que, al igual que las grandes avenidas de acceso o la estación del ferrocarril, la terminal de autobuses constituye una de las principales cartas de presentación para cualquier ciudad. Incluida Cartagena. Sin embargo, no son pocos los viajeros que comparten en redes sociales lo deplorable del aspecto que presenta el punto de partida y llegada de los autocares a la Cuesta del Batel.

En las últimas semanas, son varios los 'post' de ciudadanos anónimos y plataformas que comparten cómo las escaleras mecánicas permanecen precintadas, encadenando meses de larga avería. Algo que obliga a los usuarios a bajar, maleta y bártulos incluidos, por la escalera y que se le hace 'bola' sobre todo a los más mayores que no tienen los huesos para salvar escalones. Y menos con peso al hombro. La accesibilidad, así, se convierte en asignatura pendiente.

La otra cuestión de la que se hacen eco es el estado de los aseos. No es infrecuente ver que son varios los inodoros que están fuera de servicio o que directamente no existen porque han sido retirados, pero no repuestos. Algo que suma al poco civismo y sentido de lo higiénico de algunos individuos, que fuera de la suciedad que dejan, también, de vez en cuando, dejan su 'marca de la casa' con sus pintadas de mal gusto en puertas, cristales y otros elementos del mobiliario de la estación.