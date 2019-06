«Antes jugábamos al fútbol con un balón hecho de trapo» Jesús lópez viste su inseparable camiseta. / A. gregorio Jesús López 'El Chuchi' Más de 60 años dedicado al fútbol sala ANTONIO GREGORIO Alcantarilla Sábado, 29 junio 2019, 11:06

'El Chuchi', es el apodo con el que se le conoce a Jesús López. Es una de las personas más queridas de Alcantarilla, sobre todo en el mundo del fútbol. Es conocido también por la barbería que regentaba su padre, Ángel 'el charandel'. Siempre va ataviado con indumentaria de los equipos de fútbol sala por los que pasó, y es que toda su vida ha estado relacionado con este deporte. Víspera de su cumpleaños, el Alcantarilla C.F.S. realizaba ayer un homenaje en su honor por su contribución al fútbol sala.

-¿Por cuantos equipos ha pasado?

-Son muchos; Molina, Pinatar, El Puntal, Yecla, Totana, Cabezo de Torres. He parado ahora. Estube jugando también en el juvenil del Real Murcia. Incluso, cuando fui a Alemania a casarme, jugué en un equipo de allí.

-¿De dónde viene su pasión por el fútbol?

-Viene de unos primos de Abarán, ellos me metieron al fútbol.

-Pero... ¿de pequeño jugabas?

-Sí, comencé a jugar en la estación de tren de Alcantarilla, no teníamos balones, las pelotas las hacíamos con trapos.

-Ahora que tiene nietos ¿le toca ir con ellos?

-Sí, a uno me lo he traído a mi pueblo a jugar, que han sido subcampeones juveniles. Estoy pendiente de ellos.

-Ha jugado pero también ha estado ayudando a los equipos como utillero. ¿Cuál era su función?

-Estar callado en la silla esperando hasta que el árbitro te diga que puedes salir, somos los primeros auxilios. Preparamos el agua o los petos. Siempre voy con mi maletín. El fútbol sala es muy serio.

-Y tuvo una historia con una mopa involucrada...

-Estaba de utillero en un club, Papeles Beltrán, y fuimos a Castellón a una final. El partido iba mal y en una de las ocasiones que se acercó el árbitro, hice uso de la mopa. Desde entonces me recuerdan por aquello ya que fue retransmitido por televisión. Ahora mopa no sacan, sacan la toalla.

-En su casa... ¿Tiene una colección de trofeos?

-Sí, trofeos y medallas, todas me las quieren dar a mi, a veces las regalo.

-¿Cómo era en el fútbol?

-Decían que era un extremo muy bueno, no tenía técnica, corría mucho.

-Ha estado relacionado con el fútbol, pero también con las fiestas

-Me encargaba de las fiestas de San Roque. En la cucaña subía a coger los premios, eran unas fiestas diferentes y había cine.

-En las fiestas de Alcantarilla ¿Cómo participa?

-Abro el desfile con una bicicleta, grande, del siglo XIX, es difícil subirse a ella, no hay quien la monte, pero lo hago de un salto. Cuando tenía que ir a entrenar de joven me iba en bicicleta.

-Me han comentado que hacía alguna que otra travesura

-Cuando era pequeño me tiraba de la rueda de La Ñora, entonces era de madera, y me iba por la acequia a Puebla de Soto nadando, cogiendo melocotones. Entonces pasaba más agua.

-Se nota que tiene un espíritu joven

-Me siento bien, lo único que tengo es que me torcí un poco la rodilla, pero me estoy curando. Cada tres meses en las revisiones lo tengo todo bien. Me llevo bien con todo el mundo.

-Entonces, que siga así de bién durante muchos años más