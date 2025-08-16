La jueza decana de Cartagena anuncia que dejará el cargo en septiembre La magistrada explicó a sus compañeros que aplaza la decisión para que las elecciones cuenten con la mayor participación posible

La jueza decana de Cartagena, María del Mar Goméz Hernández, abandonará el cargo el próximo día 1 de septiembre. Así se lo comunicó al resto de compañeros jueces de Cartagena el pasado 15 de julio, según informaron fuentes jurídicas a LA VERDAD y ratificó después la propia magistrada a este periódico.

La decisión, comunicada por canales internos de los juzgados cartageneros, se aplaza hasta el mes que viene, según explicó la propia jueza, con el objetivo de que las vacaciones no interfieran en el posterior proceso electoral. La voluntad de la magistrada es que se celebren en septiembre, con todo el personal reincorporado y con el fin de que las próximas elecciones al cargo cuenten con la mayor participación posible, manifestó a sus compañeros Gómez Hernández.

LA VERDAD se puso en contacto con la jueza, titular del Juzgado de Instrucción número 3, para intentar conocer los motivos tras su renuncia. Gómez Hernández rehusó dar explicaciones hasta que su salida no se haya formalizado oficialmente en septiembre.

La decisión de la magistrada, no obstante, coincidió temporalmente con la crisis que atravesaron los trabajadores de la administración de justicia en Cartagena con motivo de la avería del sistema de climatización de los juzgados de la calle Ángel Bruna. Los empleados públicos permanecieron largas semanas trabajando a temperaturas elevadas y desaconsejadas por la vigente normativa laboral. La situación se recondujo después de varias reparaciones parciales, ventiladores y con la amenaza no consumada de acabar suspendiendo juicios por los grados que se registraban dentro de las propias salas de vista.

Gómez Hernández atraviesa en estos momentos el que es su segundo mandato al frente de los juzgados cartageneros. Nacida en Madrid en 1973, llegó a Cartagena en 2008 procedente de un juzgado de Primera Instancia de Andújar (Jaén). Salió elegida decana por primera vez en 2020, dos días antes de que se declarara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.

A las elecciones, que se llevan a cabo cada cuatro años, concurren los miembros de la carrera judicial, titulares de los respectivos órganos judiciales unipersonales de ese partido judicial.

Gómez Hernández fue reelegida para el cargo en marzo del año pasado tras obtener diez votos frente a los ocho que consiguió el magistrado Raúl Sánchez Conesa, titular del Juzgado de Instrucción número 4.

Sus antecesores en el Decanato fueron Carlos Contreras, titular del Juzgado de Lo Social 2, y Jacinto Aresté, quien llevó el Juzgado de Instrucción 2 y que en la actualidad es magistrado de la Audiencia Provincial.

