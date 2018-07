El juez avala la expulsión de López de un Pleno por su lenguaje «insultante» José López, en una comparecencia en el Ayuntamiento de Cartagena. / A. Gil / AGM La sentencia reconoce la facultad de Castejón para echar al líder de MC de la sala tras atacar a ediles, tres llamadas al orden y su negativa a disculparse G. M. P. CARTAGENA. Lunes, 23 julio 2018, 09:11

No hubo vulneración de derechos fundamentales del portavoz de MC y exalcalde, José López, cuando fue expulsado del Pleno municipal del pasado mes de febrero por la alcaldesa, Ana Belén Castejón, que también le impidió entrar en la reanudación de la sesión tras un receso a mediodía. El titular del juzgado Contencioso Administrativo número 1, Andrés Montalbán Losada, ha amparado la legalidad de la decisión que adoptó el 26 de febrero la primera autoridad municipal con un fallo en el que tampoco ve limitados los derechos del exalcalde por no obtener respuesta a las preguntas que había preparado para dicha sesión sobre el contrato del agua potable. López deberá pagar las costas judiciales y puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia.

El hecho juzgado ocurrió en una sesión ordinaria mensual, que fue tan polémica como otras anteriores por los continuos pulsos de López a Castejón. Según se declara probado en la sentencia, la alcaldesa «llamó al orden al recurrente por su lenguaje inapropiado, insultante y despectivo» a miembros de la Corporación municipal. Lo hizo en tres ocasiones. El magistrado tiene en cuenta que Castejón, «para darle una última oportunidad para no ser expulsado», pidió a López una rectificación que él rechazó hacer.

El fallo mantiene que «no es un hecho controvertido», a tenor de las grabaciones del Pleno, que la alcaldesa llamó al orden a su antiguo socio de gobierno tres veces: la primera fue por interrumpir una intervención del portavoz de Ciudadanos, Manuel Padín; la segunda, por decirle a la alcaldesa que «es usted una embustera» sin tener uso de la palabra y expresar al concejal socialista Francisco Aznar, fuera de micrófono, que «creí que eras un hombre y no lo es» (sic). La última ocasión, López le espetó a Castejón: «No le estoy insultando, señora. Si usted se insulta sola. ¿Es que usted no se ha visto?» La sentencia reconoce la competencia de la regidora, acogiéndose al reglamento municipal, para expulsar de la sala a un representante político que «fue llamado al orden en tres ocasiones, tras no respetar el orden de la palabra en el Pleno, o por faltar al respeto de la alcaldesa y de un concejal del mismo», añade el texto fechado el lunes de la semana pasada.

Cuatro días más tarde, el mismo magistrado dictó un auto denegando al abogado de López una aclaración sobre la sentencia. El letrado reclamó porque consideró que no se había contestado sobre si existía vulneración del derecho del líder de MC a la participación en los asuntos públicos en las preguntas que sobre el contrato del agua quedaron sin respuesta. El juzgador insistió en que ni hay vulneración de los derechos del edil, por «haber sido correctamente expulsado» de la sesión, y que su sentencia «es clara», aunque también recurrible.