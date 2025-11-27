El juez anula la rectificación de la Relación de Puestos de Trabajo aprobado por el Ayuntamiento de Cartagena

El magistrado del tribunal Contencioso Administrativo número 1 de Cartagena ha anulado el documento modificado de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que el ... Ayuntamiento de Cartagena aprobó en Junta de Gobierno el 29 de diciembre de 2023.

Tal y como indicaron portavoces de UGT en el Consistorio, SIME y Comisiones Obreras votaron a favor de la RPT, mientras que UGT lo hizo en contra del documento original. Tras la aprobación de los sindicatos del documento original, fue llevado a Junta de Gobierno con una supuesta rectificación de errores. «Pero nosotros comparamos los dos documentos y, en el rectificado, había 13 puestos a los que se les incorporaba un suplemento económico relacionado con la disponibilidad de 200 euros para cada uno en 14 pagas. Lo que implica una modificación que sí afecta a las condiciones retributivas y la ley dice que debe estar sujeto a la mesa general de negociación», indicó José Juan González.

La sentencia, a la que ha tenido acceso este periódico, anula esta modificación, dejándola sin efecto al considerar que «la modificación de las condiciones profesionales de los puestos recogidos en ese documento requerían de una previa negociación colectiva, que no puede evadirse acudiendo a un trámite de mera corrección de errores materiales». Además, en su resolución, el juez condena al Consistorio a hacerse cargo de las costas procesales, que ascienden a 300 euros.

El portavoz del sindicato exige al Ayuntamiento de Cartagena que cualquier modificación que afecte a la estructura retributiva o funcional de la plantilla se realice dentro del marco de la Mesa General de Negociación, garantizando transparencia, igualdad de trato y diálogo con todas las partes implicadas. «UGT continuará trabajando y vigilando cualquier actuación que pudiera adoptar la Administración municipal al margen de los cauces establecidos, especialmente en materia de valoración de puestos y retribuciones», concluyó.

Desde el sindicato explicaron también que la sentencia que inadmite a trámite el recurso interpuesto por la anterior presidenta de la Junta de Personal, «no fue porque no tuviera razón en lo que denunciaba, sino porque, al igual que el resto de funcionarios, había obtenido una mejora y consideró que eso le quitaba legitimidad para impugnar la RPT».