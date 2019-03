Un juez aconseja extremar el control en las oposiciones internas de la Policía Local Dos policías locales, de patrulla por el centro de Cartagena. agm / P. S. / Avala las bases del proceso para cubrir 9 plazas, pero pide evitar la filtración de preguntas y garantizar una correcta evaluación psicotécnica JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Miércoles, 13 marzo 2019, 01:18

Una sentencia favorable al Ayuntamiento despejó, hace unos días, las dudas del equipo de gobierno sobre la designación temporal y 'a dedo' de dos oficiales de la Policía Local, para aliviar la falta de mandos y cubrir el vacío generado por las jubilaciones de los jefes. Tras abrir la puerta en octubre cubrir así nueve plazas, y atender las necesidades en un servicio con un gran déficit de agentes, el Juzgado de Lo Contencioso Administrativo 1 de Cartagena ha avalado la legalidad de las bases que regirán el concurso-oposición para adjudicar los empleos de forma definitiva.

El Consistorio mantendrá el ascenso provisional, para evitar problemas en Semana Santa y en las elecciones de abril y de mayo. Pero, ante la escasez de plantilla y la previsión de más jubilaciones (46 este año), ha planificado ya para finales de abril los exámenes, con los que asignará una plaza de oficial, tres de sargento y cinco de cabo. De cara a este proceso, un juez ha aconsejado que extreme las garantías de limpieza. Pero el Ejecutivo, del PSOE, rechaza introducir cambios.

El titular del juzgado de Lo Contencioso, Andrés Montalbán, no descarta algún resquicio de «trampa» en las pruebas. Por eso, a pesar de haber rechazado en su integridad el recurso judicial presentado en 2018 por el entonces sargento Emilio Juan Rodríguez, ahora ascendido por el gobierno de Ana Belén Castejón, ha sugerido introducir mejoras en las reglas del proceso.

La redacción actual de las reglas para los exámenes «no asegura al 100%» que no haya chivatazos

Partiendo de que las bases aprobadas por la Junta de Gobierno Local el 20 de febrero de 2018 se atienen a las leyes y la jurisprudencia, el juez teme por la quiebra de la imparcialidad. Por eso, en una resolución dictada el 20 de febrero, y a la que ha accedido 'La Verdad', Montalbán recalca que hay que hacer efectiva la aplicación de los principios de transparencia y publicidad, para que el acceso a la función pública se haga en condiciones de igualdad, mérito y capacidad.

Urna y «mano inocente»

«Con la redacción que tiene la Base 8ª, en relación con e1 ejercicio tercero, no se consigue asegurar al 100% que no pudiera existir una filtración», señala. Y apunta: «Este juzgador no puede estar más de acuerdo con el recurrente cuando defiende que» se «evitaría todo riesgo de filtración de los temas a desarrollar en el tercer ejercicio» con una «previsión». Rodríguez planteó exigir que, en audiencia pública, ante todos los aspirantes el secretario meta en una urna transparente papeles con el nombre de cada tema. Justo después, «con su mano inocente», sacaría dos de ellos, los diría en voz alta, lo recogería en el acta y empezaría ese examen.

Según el juez, se «garantizaría, sin posibilidad de trampa alguna, que no existieran filtraciones» y «que ningún miembro del tribunal fuera presionado para desvelar las preguntas del ejercicio, ni tuviera el impulso de favorecer a alguno de los aspirantes». Además, acerca de la potestad del tribunal de nombrar a un graduado o licenciado en Psicología como asesor, el juez recomienda considerarlo, para evitar que «se cuelen personas con perfiles de personalidad incompatibles con los puestos o sin aptitudes».

Tentaciones y grabaciones

El magistrado repara en las incógnitas sobre el contenido de los dos ejercicios psicotécnicos. Las bases no recogen «si los exámenes serán sacados de libros, escritos por profesores universitarios de Psicología, que recojan este tipo de pruebas, con respuestas correctas o incorrectas», o si valdrá con una valoración «sin más», sin consulta alguna. Y tampoco precisan «si las pruebas serán copiadas de otras ya desarrolladas en otros municipios, para concursos oposiciones de la Policía Local similares, también con respuestas correctas e incorrectas».

Falta también fijar «si las pruebas serán orales, escritas o tipo test»; y si habrá «valoraciones de psicólogo para su confección y desarrollo» y para una «hipotética entrevista», de la que «no sabemos si se producirá ni en qué términos». La sentencia recuerda, asimismo, que, según el Tribunal Supremo, «la transparencia conjura el favoritismo y la parcialidad». Y dice que la corporación «puede» grabar las sesiones del tribunal. MC pidió grabar los exámenes y el Ayuntamiento lo rechazó.

El abogado municipal sostuvo que el tribunal lo componen «funcionarios públicos altamente cualificados y profesionalizados», que «no van a filtrar nada», sino que «custodiarán diligentemente los exámenes». Añadió que «pueden ser recusados, si se tiene alguna sospecha sobre ellos». El concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Mora, dijo a este diario que ha remitido ya al Boletín Oficial del Estado (BOE) el anuncio de las pruebas, y que «las listas de admitidos y tribunales de consolidación probablemente se publiquen esta semana». Mora comentó: «El fallo confirma las bases publicadas en el BORM [Boletín Oficial de la Región de Murcia], por lo que no se modifica nada».