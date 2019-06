Quién no recuerda aquella canción de los años 80, que cantaba Bertín Osborne y que yo no me atrevo a reproducir porque canto peor que escribo, y eso que escribir tampoco lo hago tan bien como me gustaría, vamos, que mi habilidad está en unir palabras y ponerle mucho cariño y sentimiento. Pero a lo que íbamos, esa canción que decía: «Cuentan las leyendas que en las noches de San Juan los gitanos se reúnen a cantar... Son hijos del sol, de las estrellas y el amor...».

Seguramente muchos de ustedes, al oírla, recuerden aquellas noches de barrio con la hoguera, los petardos, las carretillas borrachas, los cohetes de poca altura, los 'mistos' de trueno, las bengalas... No existía la alta tecnología china que nuestros hijos y nietos están experimentando gracias a las nuevas tecnologías de los fuegos artificiales, pero nosotros lo pasábamos estupendamente.

A mí me vienen a la mente aquellos años en mi pueblo, cuando los amigos nos reuníamos antes de encender la hoguera para comernos una fuente de patatas menuditas hervidas, a las que les quitábamos la piel para mojarlas en el alioli, y siempre con una rebanada de pan de campo en la otra mano, de ese que no se convierte en chicle a los 30 minutos de salir del horno, junto con un buen trago de cerveza a morro. Continuábamos con los michirones caseros, de los de verdad, y unos boquerones en vinagre, con su ajo fileteado, buen aceite y perejil, reposados dos días para que absorban el aceite y el vinagre y que, puestos sobre un trozo de pan, con la molla empapada en ese aceite, eran bocata di cardinale, ¡y todo hecho por nuestras madres!

Cuando terminábamos, entrábamos en el mundo del hielo de aquel entonces, con el consabido cubata sin lujos. Y con él en la mano, a cantar y disfrutar del hipnótico poder del fuego que, con el estómago satisfecho, te introducía en un mundo de fantasía.

Pues bien, casi 40 años después he vuelto a poder disfrutar de una fiesta similar, aunque adaptada a nuestros tiempos, con grandes amigos y una gastronomía rompedora, en un ambiente tan singular como único, la finca del Marquesado. Dos grandes anfitriones, Conchi y Esteban, sorprendieron con una fiesta que rememoraba aquellos felices años 80, con un aperitivo y comida que ya me dirán si no es para darle un cum laude.

En la finca del Marquesado

Comenzamos con el aperitivo bajo la sombra del pino: surtido de croquetas (de jamón ibérico, carabineros y espinacas con roquefort), pulpo a la cartagenera, filetes de sardina ahumada sobre ensaladilla rusa en barcas de 'Caronte', langostinos del Mar Menor recién hervidos, triángulos de cebolla caramelizada, bolitas de morcilla rebozadas en almendra, brazo gitano de salmón y aguacate con roquefort y nueces, garum sobre pan tostado con aceite de oliva virgen extra del Marquesado, michirones al estilo de La Puebla, jamón ibérico y queso al corte de bisturí del doctor Roca y puntas de espárrago y alcachofitas baby del profesor Campillo, todo ello perfectamente elaborado por la Marquesa Mina, al más puro estilo cartagenero.

En el interior, disfrutamos de la 'Empanada Revoltosa' del Pani, calentita al estar recién sacada del obrador, una paella de chato murciano con secreto, pluma y costillejas, unas manitas de cordero en salsa y una tortilla de patatas 'soprano' que estaba deliciosa. Y para acompañar, sopar y empujar, pan y trenzas de la panadería Ricardo Escudero, 'Riki', de La Puebla, un pan al estilo casero recién elaborado. Y como bebida durante toda la comida, sangría casera, elaborada con vinos de Viña Galtea, de Pozo Estrecho, y cerveza Mahou 5 estrellas. Y un postre de lo más variado: costillas de cabello de ángel, tarta cartagenera con la bandera de España, tarta de nata y chocolate y granizado de limón de 'Helados Pepi', también de La Puebla.

Luego, llegó una competición de gintonics, elaborados con una ginebras cartageneras de bandera, V Colinas, Tann's y Wite” un gentil ofrecimiento de Jerónimo García, aderezadas con 'citrus caviar' y combinadas con tónicas internacionales de diferentes sabores. Fue un auténtico lujo para deleitarnos con la amena tertulia en la que Pepe, gran aficionado a las fábulas y los chascarrillos, nos hizo reflexionar con esta fábula: «Un joven fue a solicitar un puesto en una empresa grande y llegó a la entrevista final con el director. Éste vio que su curriculum era excelente, y le preguntó: «¿Fue tu padre quien pagó tus estudios?». «Sí», respondió el candidato. «¿Dónde trabaja tu padre?». «Es herrero», dijo. El director pidió al joven que le enseñara sus manos y éstas estaban suaves y perfectas. «¿Alguna vez has ayudado a tu padre?», quiso saber. «Nunca, mis padres siempre quisieron que estudiara», contestó el muchacho. El alto cargo de la empresa le hizo una petición: «Cuando llegues a casa, ve y lava las manos de tu padre, y ven a verme mañana».

Y así lo hizo el joven. En su progenitor, vio unas manos arrugadas y llenas de cicatrices, que trabajaron para pagar sus estudios, por lo que también le ayudó a ordenar y limpiar el taller. Al día siguiente volvió y le contó al director que había entendido que sin su padre él no sería quien era. El jefe respondió: «Para este puesto quiero a una persona que conozca los sufrimientos de los demás para hacer las cosas y que el dinero no sea su única meta, por lo que estás contratado. Enseña a tus hijos a apreciar el esfuerzo y los convertirás en adultos que sabrán afrontar cualquier dificultad».

La hoguera de la corrupción

En la puesta de sol, fuimos a la «hoguera de la corrupción», para quemar todo lo que queríamos borrar para siempre: los papeles de Bárcenas, las tramas de los ERES y la Gürtel, el Caso Auditorio, el Palma Arena, el Comisario Villarejo y el Caso Pujol. Como broche de oro, fuimos obsequiados con el producto estrella de La Puebla, sus patatas nuevas, recibiendo un saco por invitado, una bolsa de melones de nuestro campo y una caja de diseño con galletas caseras. Ahí es nada. Y aprovechando este momento de renovación anual, acabo con un pensamiento reconfortante, de los que te obligan a mirar hacia el futuro: «Pese a todo, siempre fija tus ojos hacia adelante en lo que puedes hacer nunca hacia atrás en lo que no puedes cambiar».