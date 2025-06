José Muelas, un sabio hedonista

Le gusta el ajedrez y el flamenco, aunque cante muy malamente alegrías y soleás. Al menos eso me dice. Lo siguen en sus videos de ... gastronomía y actualidad. De hecho, la primera vez que oí hablar de él fue a mi prima María. «Todo lo que cuenta ese hombre es interesante y valiente». En el bar donde nos encontramos va hilvanando aforismos sapienciales: «No organices lo mismo de siempre. Haz lo que tengas que hacer, no te preocupes pensando si le puede sentar mal al alcalde o al vecino. Mueve las alas. Vive. Mil veces fracasarás pero una vez tocarás en el sitio».

José Muelas Cerezuela (Cartagena, 1961) afirma que Cartagena tiene una potente marca. Todos los niños del mundo estudian a Aníbal y hay muchas Cartagenas por el mundo. Dio el campanazo cuando presentó una ponencia en el congreso de 1991 del Centro Democrático y Social (CDS), ganando frente al aparato del partido. Ese suceso da la medida de quién es Pepe Muelas. Aprendió de Adolfo Suárez que la clave estaba no tanto en votar, que eso genera vencedores y ganadores, sino en deliberar. No hay razones de peso para que los concejales de Cartagena no lleguen a acuerdos fundamentales. «Si no estamos todos de acuerdo es que no lo hemos debatido lo suficiente». Se fue feliz de la política, decidiendo no volver nunca.

Lo de ahora no le resulta atractivo. No le va la obediencia a las consignas de partido o que la palabra o el raciocinio nada valgan frente a las falsas noticias. Al final, «el cargo público debe su sueldo, no a los ciudadanos, sino al partido que lo pone en la lista electoral y en eso los partidos son intercambiables». Todo cambió con la célebre frase de Alfonso Guerra. «El que se mueva, no sale en la foto». El mismo que anunció que Montesquieu había muerto dado que la independencia judicial quedaba tocada del ala al establecerse que el nombramiento del poder legislativo se lo repartirían los partidos. Ruiz Gallardón lo llevó a su máxima expresión con el agravante de subir las tasas judiciales, dificultando el acceso a la Justicia de la población con menos recursos. Pepe ha luchado contra esas tasas, a favor de los abogados del turno de oficio y de unas pensiones dignas desde movimientos como Brigada Tuitera, Movimiento #T y Red de abogadas y abogados. Fue decano del Colegio de Abogados de Cartagena (2010-2018).

Murcia ciudad cuenta solamente con 130.000 habitantes. El resto de la población se reparte por sus 55 pedanías, algunas de ellas como El Palmar ha pedido la Entidad Local Menor e incluso el Ayuntamiento propio. No solo sufre el centralismo Cartagena, lo sufre Lorca y los propios pueblos del término municipal de Cartagena. Ha pedido por Ley de Transparencia cuántos de los 60.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma viven en el municipio de Murcia porque ese es un mecanismo de depredación. Y Cartagena ha podido soportar esto gracias a la Administración central «porque si la Capitanía del Mediterráneo hubiese estado en Barcelona o Valencia, aún estaríamos llorando. Fue favorecida por el centralismo borbónico, por lo que el cartagenero sabe que lo bueno viene de Madrid, de Murcia solo putadas».

Contra el centralismo

Para Pepe este debate hay que situarlo en un plano nacional, poniendo sobre la mesa el centralismo generado por el estado autonómico, lográndose complicidades de Vigo, Málaga y así hasta una amplia mayoría. Continúa con la serie de reflexiones sapienciales. «Llegan miles y miles de cruceristas. Claro, porque por tren o avión es imposible. Estamos utilizando una infraestructura natural y milenaria desde que Asdrubal dijo. ¡Qué puerto más cojonudo hay aquí!».

Tenemos interiorizado el centralismo, así la red de ferrocarriles parte del centro madrileño por lo que se impone la necesidad de una nueva doctrina superando las redes jerarquizadas. Nuestra inteligencia corporativa es igual al líder porque en una red centralizada nunca superará al líder. En esta región no supera a López Miras. Hay que buscar la fórmula para que todos y cada uno de nosotros aporte lo máximo de sí mismo porque la riqueza de un territorio debe estar en la acumulación de conocimiento de sus habitantes. No podemos depender de un secretario general o de un presidente. Ante la DANA no se puede depender exclusivamente de la decisión de Mazón. No es nacionalista, por eso entiende que el criterio para atender a la población con servicios públicos e infraestructuras no es la historia. «Si Wilfredo el Velloso hizo tal cosa en el Medievo ¡Y yo soy más cartagenero que San Pedro! Pero no quiero que mi ciudad crezca quitándoselo a otras. Es lo mismo que decir: Cómo soy hijo de marqués merezco más que otro». Se muestra partidario de la separación Estado-Iglesia y de otra más: Estado-Nacionalismo. «Nos peleamos por si los michirones son cartageneros o murcianos y resulta que los que construían las pirámides en Egipto ya los comían. Hay que viajar más allá del Albujón».

Verbo fluido y reposado en un discurso que me recuerda a lo dicho por Manuel Vicent. «La política debe relajarse. Con educación, la mitad de las cosas estarían resueltas». Los dóberman vociferantes no escuchan a los sabios y mucho menos los leen. Aunque me da la impresión que a Pepe Muelas no le amargan la vida. «Las cosas pueden ocurrir. Los griegos llamaban al hombre antropos, orientarse hacía arriba. Por ponerte de pie nadie va a disparar contra tí. Solo tienes que tener miedo a tener miedo».