Jorge Bonilla Beckmann asume el cargo de gerente de Hidrogea en Cartagena

Jorge Ángel Bonilla Beckmann es el nuevo director gerente de Hidrogea en Cartagena. El directivo, que recién acaba de tomar las riendas de la contrata de gestión del ciclo integral del agua en la ciudad, se presentó este martes oficialmente a la alcaldesa, Noelia Arroyo. La regidora mantuvo un encuentro con él, su equipo y otros altos cargos de la empresa del grupo Veolia para repasar el estado de la red de saneamiento del municipio.

Entre los presentes en el encuentro celebrado en el Palacio Consistorial estuvo el consejero delegado de Hidrogea, Juan José Alonso Sanz, y el hasta ahora responsable de la gerencia, Andrés Martínez.

El programa CARTADi (Cartagena Agua Digital) concentró parte de lo tratado en la reunión. Una iniciativa que, destacó el Ayuntamiento, supone la mayor inversión con casi 15 millones de euros, de los que 8 proceden del PERTE de digitalización del agua. Incluye además la instalación de 60.000 contadores inteligentes, la digitalización avanzada de la red, la telegestión del alcantarillado y un refuerzo en la ciberseguridad.

Procede de Acuamed

Jorge Bonilla Beckmann es ingeniero industrial por la Universidad Politécnica de Valencia y acumula más de 25 años de experiencia en la gestión del agua en España, Europa y Sudamérica. Ha sido responsable en Águilas y Lorca, director de Aguas Andinas en Santiago de Chile, Country Manager de Suez en Alemania y Polonia, y director de Degremont en Bilbao y París, además de su paso por la sociedad estatal Acuamed, conocida empresa pública que gestiona las desaladoras de la cuenca mediterránea.

La alcaldesa agradeció la dedicación y profesionalidad de Andrés Martínez Gumbau durante los años en que ha dirigido la concesionaria en Cartagena y destacó que bajo su responsabilidad se impulsaron obras de protección para el Mar Menor. Martínez asumirá nuevas responsabilidades dentro del grupo Veolia al frente de los proyectos de la compañía en la zona de Alicante-Sur.

