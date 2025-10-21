Jesús Giménez Gallo: «Lo que nos llega es que cada vez más personas ven en MC a un partido fiable»

Jesús Giménez Gallo, abogado, de 47 años, será el candidato de MC a la alcaldía de Cartagena en las próximas elecciones municipales de 2027. ... Así lo ratificó la directiva del partido reunida el pasado fin de semana. El actual secretario general del partido cartagenerista será, por tanto, el rostro visible de cara a estos próximos comicios en los que aspiran a liderar una mayoría alternativa al actual equipo de gobierno, encabezado por la actual alcaldesa, Noelia Arroyo, del PP, y sostenido gracias a los votos de Vox.

La formación local refrendó su candidatura después de que no se presentara ninguna otra.

Giménez Gallo ha sido uno de los componentes más activos y de mayor peso dentro de MC desde que el partido estuvo liderado por José López. El actual secretario general defiende que la actual estrategia del partido le da una imagen más «fiable y coherente» de cara a la sociedad cartagenera.

–¿Con qué aspiración se presenta a las próximas elecciones?

–Con la aspiración de gobernar Cartagena y consolidar a MC como el proyecto que une al cartagenerismo y representa la alternativa real de progreso. No nos conformamos con influir. Queremos liderar el cambio que Cartagena necesita.

–¿Cómo valora la gestión del actual equipo de gobierno?

–Es una legislatura sin rumbo, sin modelo de municipio, basada en gestos vacíos y propaganda. Noelia Arroyo carece de interlocución con Murcia y Madrid; en ambos casos por su condición de subalterna y su necesidad de tener hueco fuera de Cartagena es sumisa a Murcia y topa con Madrid; todos los proyectos estratégicos están parados y Cartagena sigue sin inversiones, sin planificación y sin liderazgo.

CARTAGENERISMO «El votante es más maduro y consciente de que solo desde la unidad se puede transformar Cartagena»

–¿Qué momento de su historia diría que atraviesa Cartagena como ciudad?

–Cartagena vive un momento decisivo: tiene más energía y potencial que nunca, pero también una sensación de hartazgo ante la falta de avances. Es hora de pasar de la resignación a la acción y de exigir un trato justo y un modelo propio de desarrollo.

–Y el cartagenerismo como movimiento político, ¿está más o menos unido que en 2023?

–Más maduro y más consciente de que solo desde la unidad se puede transformar Cartagena. MC es el esfuerzo de miles de cartageneros que empujan juntos, con orgullo y con amor por su tierra. Somos la voz de un pueblo que no se rinde, que trabaja en equipo para que sus hijos no tengan que marcharse a buscar fuera lo que aquí les pertenece.

–Usted marca un perfil poco estridente comparado con el de su antecesor, ¿cree que su votante lo ha valorado positivamente?

Sí. La firmeza no está reñida con la serenidad. Hemos demostrado que se puede defender Cartagena con argumentos, trabajo y resultados, sin renunciar a la contundencia cuando hace falta. La gente valora la coherencia y la solvencia. Lo que nos llega es que cada vez más personas nos encuentran más fiables.

Construir «mayoría social»

–En enero intentó una moción de censura, ¿ese escenario es imposible que se vuelva a dar?

–Nada es imposible cuando se trata de recuperar el gobierno para los cartageneros. Pero no vivimos pendientes de los despachos, sino del trabajo diario. Nuestro foco está en construir mayoría social y política para gobernar en 2027. Por cierto, el intento partió del gobierno, de Vox, algo que Arroyo no asume y trata de ocultar pero que refleja lo endeble de su situación.

ASPIRACIÓN AUTONÓMICA «Queremos estar en la Asamblea para defender lo que otros callan: la biprovincialidad, la comarca y la igualdad entre las personas»

–¿Le preocupa lo que pueda suceder de aquí a 2027 con la denuncia que interpusieron militantes contra usted?

–No, mi mente y mi energía están en trabajar por Cartagena, no en perder tiempo en venganzas ni en medios días. Es un asunto basado en intereses personales y algún día se darán cuenta, si es que no van de la mano, de que la única que saca provecho de esa pataleta es Arroyo.

–Fuera del municipio de Cartagena, ¿se volverán a presentar a la Asamblea? ¿Irán en solitario o de la mano de otros partidos municipalistas?

–Queremos estar en la Asamblea y defender desde dentro lo que otros callan: la biprovincialidad, la comarca y la igualdad entre las personas. Lo haremos de la mano de quienes compartan esa visión municipalista y cartagenerista y en MRM hemos encontrado ese espacio para construir una Región mejor y para todos. Pienso que este proyecto alcanzará los objetivos.