La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
J.M. Villalgordo / AGM
Candidato a la alcaldía de Cartagena

Jesús Giménez Gallo: «Lo que nos llega es que cada vez más personas ven en MC a un partido fiable»

El recién ratificado como 'alcaldable' para 2027 defiende la estrategia de su partido, que ve más «coherente y solvente» que con José López

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 21 de octubre 2025, 23:29

Jesús Giménez Gallo, abogado, de 47 años, será el candidato de MC a la alcaldía de Cartagena en las próximas elecciones municipales de 2027. ... Así lo ratificó la directiva del partido reunida el pasado fin de semana. El actual secretario general del partido cartagenerista será, por tanto, el rostro visible de cara a estos próximos comicios en los que aspiran a liderar una mayoría alternativa al actual equipo de gobierno, encabezado por la actual alcaldesa, Noelia Arroyo, del PP, y sostenido gracias a los votos de Vox.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Más 400 aspirantes inician las pruebas en las oposiciones para cubrir 30 plazas de bombero del Consorcio
  2. 2 Estas son las calles que se quedarán sin luz en la semana del 20 al 24 de octubre en la Región de Murcia
  3. 3

    El primer tranvibús encargado para prestar servicio en Murcia ya se encuentra en las cocheras municipales
  4. 4

    Sofía ya tiene diagnóstico de su enfermedad rara tras 19 años de espera gracias al maratón científico de Murcia
  5. 5 La avenida Juan de Borbón de Murcia sumará una nueva promoción de viviendas: estas son las características del proyecto
  6. 6

    Ultimátum de Arribas a Felipe Moreno: o se cierra la venta ya o se marcha del Cartagena
  7. 7

    La Policía halla en un contenedor al exmarido de la alcaldesa de un municipio valenciano
  8. 8

    El impacto de la dana en el Mar Menor deriva en una guerra científica de cifras y el choque político
  9. 9 Los vecinos de Vistabella, en Murcia, se echan a la calle para protestar: exigen un barrio «más verde, limpio y seguro»
  10. 10

    Unos encapuchados asaltan el restaurante Airemar de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Jesús Giménez Gallo: «Lo que nos llega es que cada vez más personas ven en MC a un partido fiable»

Jesús Giménez Gallo: «Lo que nos llega es que cada vez más personas ven en MC a un partido fiable»