El jefe del área ignoró una sentencia que afecta a Olivo Jacinto Martínez, junto a la alcaldesa, ayer en la Comisión. / a. gil Jacinto Martínez alega que desconocía un fallo del Constitucional cuando redactó un informe sobre la aplicación de una ley al convenio del Plan Rambla JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Martes, 26 febrero 2019, 02:54

El jefe del área de Urbanismo, Jacinto Martínez Moncada, emitió un informe sobre el Plan Rambla con datos obsoletos. El dictamen elaborado por el alto funcionario para la Junta de Gobierno Local, que el pasado día 11 declaró la vigencia del acuerdo firmado en 1989 entre el Ayuntamiento de Cartagena y Cartagena Parque SA -empresa de la que es propietario Tomás Olivo-, establece que el Ayuntamiento deberá atenerse a los dos recursos de inconstitucionalidad presentados contra la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Martínez, a quien el Ejecutivo socialista subió recientemente el sueldo mil euros al mes por asumir el cargo de apoderado de la Sociedad Municipal Casco Antiguo, ignoró que el TC ya se había pronunciado sobre un recurso el 13 de diciembre. El 15 de enero, casi un mes antes de la Junta presidida por la alcaldesa y concejal de Urbanismo, Ana Belén Castejón, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la sentencia que desestima en su mayor parte el recurso de la Generalitat de Cataluña. Olivo sostiene que no le son «en absoluto aplicables» las limitaciones de la ley de 2015 refereridas al plazo máximo de vigencia del convenio a cuatro años, prorrogables por cuatro, pero el Constitucional no ha anulado esas disposiciones legales. Según confirmaron fuentes de MC, Martínez admitió ayer en la Comisión Informativa de Urbanismo que desconocía el fallo del TC cuando hizo su informe; y que Castejón confirmó que el convenio caducará el 1 de octubre de 2020, si las partes no pactan prolongarlo.