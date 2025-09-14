El jazz regresa con el otoño

Con la llegada del mes de septiembre la actividad cultural de Cartagena se reactiva y los locales de la ciudad empiezan a programar conciertos de ... cara a un otoño con una oferta de lo más variada. Los aficionados a la música ya se están animando a retomar, tras el periodo estival, la asistencia a conciertos. Hay incluso quien se desplaza desde distintos puntos de la Región para escuchar a sus intérpretes favoritos.

El local más emblemático de Cartagena, Mister Witt, ha retomado la actividad tras el paréntesis de las vacaciones, y este otoño cuenta con una programación muy atractiva. El pasado jueves contó en el escenario con la presencia del grupo Antonio Mateo Jazz Trío, formado por los artistas Antonio Mateo, Antonio Peñalver y Pedro Vázquez. Ellos fueron los encargados de regalar a los clientes una noche «muy tranquila, relajada y de mucha calidad artística», según comentaban gran parte de los asistentes a la salida del concierto.

Con algunas composiciones de Antonio Mateo, el trío mezcla jazz con ritmos variados como bulerías, swing o boleros, según ellos mismos explicaron. Con apenas dos años de andadura, ya se están haciendo un hueco en el panorama musical de la Región. Ellos, que son profesores de música en distintos centros de Murcia, comentaban que era la primera vez que actuaban de forma conjunta en Cartagena. «Estamos muy contentos de estar hoy aquí porque es una ciudad que nos encanta y en la que hemos venido con otros proyectos, pero nunca juntos».

Muchos fueron los artistas que no se quisieron perder de cerca al grupo musical, como Rubén Ros, Raúl Pérez y Hermes Alcaraz. Este último, asiduo a todos los conciertos que programa el establecimiento, decía que «el concierto que hemos visto hoy es un evento de jazz de músicos murcianos, supervivientes y abanderados de este estilo musical, que están aportando mucho a la música de esta comunidad».

Asistentes como Mariano Miñarro, Verónica Sobrinos, María José Cánovas, Pedro Pertuza, Lola Maestre, Vita Hernández, Cristina Navarro, Ginés y Elena Conesa y José Martínez no faltaron a la cita musical que programa todos los jueves este establecimiento. Todos ellos salieron «encantados con el concierto. Nos ha gustado mucho este trío musical que se complementa a la perfección hasta hacernos sentir la música», asegura Marta Valle.

Esteban González y Celia Locubiche, los propietarios de Mister Witt, recibían a los clientes y les adelantaban una programación que comenzó la primera semana de septiembre con un micro abierto. «Se trata de una experiencia muy enriquecedora porque se sube al escenario todo el que quiera mostrar su arte y los participantes disfrutan mucho de la experiencia».

Este otoño se ha vuelto a programar un ciclo conjunto con la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento, que se celebrará los miércoles, denominado 'Jóvenes creadores'. Una experiencia que cumple su tercer año y cuenta además con la colaboración de la Asociación Por Amor al Arte. Igualmente, el local acogerá los jueves conciertos de programación propia que traerá a la ciudad artistas como Cristina Rosenvinge, que está programada para el próximo 2 de octubre.

Listos para el festival

El local será además una de las sedes del próximo Cartagena Jazz Festival, que se celebrará en el mes de noviembre, y dará cabida a tres conciertos. Igualmente, tres noches del festival del jazz acabarán, después del espectáculo en el Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, en una Jam Sesión en Mister Witt. «Una experiencia muy aplaudida y en la que los músicos se suben al escenario a improvisar».

El establecimiento también es la sede de la Región de Muria del concurso nacional Poetry Slam. «La sede regional es en nuestro establecimiento y por ello organizamos un martes al mes un concurso del que saldrá el ganador para irse a la final y competir con el resto de los finalistas de España», comentaban los propietarios recordando que el lugar es sede también de presentación de libros, de recitales de poesía y de actos organizados como el concurso de microrrelatos de Cartagena Negra.