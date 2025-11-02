La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Parcela donde se ubicará la Ciudad de la Justicia. Antonio Gil/ AGM

Jáudenes critica los cinco años de retraso en la Ciudad de la Justicia de Cartagena

El PP achaca al Gobierno central la responsabilidad de que el proyecto lleve un lustro estancado

LA VERDAD

Cartagena

Domingo, 2 de noviembre 2025, 23:13

Comenta

El proyecto para construir la tan demandada Ciudad de la Justicia en Cartagena continúa estancado y sin visos de mejorar, unos retrasos que el portavoz del PP, Ignacio Jáudenes, achaca al Gobierno central. «Han pasado cinco años y tres ministros y seguimos sin Ciudad de la Justicia porque a cada solución que da el Ayuntamiento, el Ministerio acaba encontrando un nuevo problema».

Jáudenes declaró que «estos retrasos tienen difícil justificación y, desde luego, no existirían si hubiera un compromiso político. Cuando el Gobierno de Sánchez quiere hacer algo con velocidad, lo hace sin problema burocrático. Nos lo ha demostrado demoliendo la casa cuartel de la Guardia Civil en una semana, colocándonos un CATE en un mes y levantando un campamento para 1.100 inmigrantes sin cumplir ningún trámite administrativo ni las normas del Plan General», manifestó.

