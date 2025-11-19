Intervienen cerca de 900 plantas de marihuana en una nave industrial y dos viviendas de Cartagena La Policía Nacional detiene a cuatro hombres acusados de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a cuatro hombres como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico por su relación con varias plantaciones de marihuana localizadas en diversas investigaciones, en las que se ha logrado intervenir casi 900 plantas en diferentes fases de crecimiento, según informó la Policía Nacvional en un comunicado.

Las investigaciones realizadas por el instituto armado, junto con las diversas denuncias e informaciones recibidas de la posible existencia de plantaciones de marihuana que ocasionan graves perjuicios para los vecinos de las zonas, condujeron a los agentes hasta diversos inmuebles utilizados para el cultivo y desarrollo de este tipo de ilícitas plantaciones.

Los registros realizados en dos viviendas de la ciudad portuaria permitieron la detención de los cuatro hombres implicados, interviniéndose más de 300 plantas de marihuana en su fase final de crecimiento, por lo que una vez realizado el secado, los cogollos de marihuana resultantes de dichas plantaciones hubieran sido puestos en circulación. Además, los agentes intervinieron casi 2.600 euros en metálico y todos los útiles utilizados para el cultivo y desarrollo de este tipo de plantaciones 'indoor'.

Incendio que hizo saltar las alarmas

La plantación de marihuana más relevante, compuesta por 500 plantas, fue localizada el pasado 5 de noviembre en el interior de una nave industrial como consecuencia de un incendio originado por la precaria instalación eléctrica que la abastecía. Bomberos del Servicio de Extinción de Incendios, Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Cartagena se desplazaron de forma inmediata al lugar y, gracias a su rápida intervención, se logró extinguir el incendio y evitar así su propagación a las naves industriales colindantes.

Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de los delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico, permaneciendo abiertas las investigaciones para poder determinar la posible implicación de otras personas.

Importancia de la colaboración ciudadana

La Policia Nacional destaca que la colaboración ciudadana en este tipo de delitos es fundamental. En este sentido, recuerdan a la población que las plantaciones de marihuana generan diversos perjuicios como es el caso de un fuerte olor e insalubridad; grave riesgo de incendio por enganches fraudulentos a la red eléctrica; cortes en el suministro eléctrico por sobrecarga en la red; contaminación acústica derivada de aparatos eléctricos; y trasiego constante de consumidores de sustancias estupefacientes que suele conllevar gran alarma social y sensación de inseguridad.