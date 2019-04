Interior se toma seis años para construir el nuevo cuartel de la Guardia Civil

«Me preocupan los prejuicios que asocian inseguridad y religión»

Los proyectos de instalación de dos mezquitas, en la calle San Antonio El Pobre del casco histórico y en la de Ramón y Cajal de la barriada Cuatro Santos, han generado una intranquilidad ciudadana que «preocupa» al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, porque «puede llevar a establecer prejuicios contra una religión o una manifestación religiosa concreta, basada en si puede ir asociada o no a un mayor riesgo o inseguridad», para las personas del entorno. «Yo creo que deberíamos centrarnos en promover la convivencia», apuntó. Esa es su línea de actuación al abordar estos asuntos en el Ministerio. «Pretendemos y queremos garantizar que todo el mundo pueda desarrollarse como crea oportuno» y «generar espacios públicos donde todos los ciudadanos ejerzan sus derechos y sus libertades de manera pacífica», añadió, ante una pregunta periodística, antes del encuentro con los militantes. Por ahora, la mezquita propuesta en San Antonio el Pobre tiene la petición de licencia bloqueada porque, según el Ayuntamiento, no cumple con los requisitos. En el caso de la de la Barriada Cuatro Santos, Urbanismo no ha recibido petición alguna de permiso de obras para transformar en mezquita un local de tres plantas, que hasta hace un mes era un gimnasio.