Inquietud en Los Dolores por el futuro del Castillito tras la salida de la Policía Local de Cartagena

El futuro del Castillito de Los Dolores vuelve a estar sobre la mesa. La construcción de un nuevo cuartel de la Policía Local ... ha abierto la incógnita sobre el futuro del palacete modernista que es seña de identidad del barrio. En las últimas semanas, usuarios en redes sociales expresaron su preocupación sobre este extremo, pues temen que el Castillito puede volver a presentar el aspecto lamentable que tuvo a finales del pasado siglo.

Desde la Asociación de Vecinos de Los Dolores, su presidente, Ángel Mario Ros Sánchez, explicó que tanto el colectivo como la Junta Municipal, presidida por Julia Otón, comparten la voluntad de que «el Castillito sea de uso y disfrute para los vecinos, tanto como espacio visitable como para acoger salas de exposiciones y actividades culturales».

Por su parte, fuentes municipales aseguran que el compromiso del Ayuntamiento es que el edificio, «emblemático y muy querido por los vecinos», se integre plenamente en la vida del barrio. «Tras la rehabilitación de sus jardines, el espacio se ha abierto al público y se ha convertido en sede de diversos actos, así como en epicentro del Otoño Cultural, que celebra ya su cuarta edición».

Desde el ejecutivo municipal inciden en que el inmueble necesita una restauración para que sea visitable y accesible

Señalan que el gobierno local buscará que ese uso cultural, que actualmente se limita a los jardines, «se consolide con iniciativas como visitas guiadas, conciertos y jornadas temáticas sobre la gastronomía, el folclore y el modernismo, logrando atraer y dinamizar la vida social y cultural de Los Dolores».

En cuanto el edificio, desde el Consistorio inciden en que son conscientes de que necesita una restauración integral, «especialmente en su estructura y para garantizar la accesibilidad de la parte superior, incluyendo sus valiosos torreones». Afirman que son varias las opciones que se barajan, desde salas de exposiciones a espacios multiusos. «La prioridad es que el Castillito siga siendo un espacio de disfrute para los cartageneros, garantizando el cuidado y mantenimiento del patrimonio rehabilitado, incluyendo el estanque y la fuente, y así prevenir cualquier acto de vandalismo».

La casa de muñecas

El Castillito fue levantado hacia el año 1900 por encargo del comerciante Pedro Conesa Calderón como una «casa de muñecas» para su nieta Antonia Calín y constituye una de las joyas modernistas del municipio. Atribuido al arquitecto Tomás Rico, combina ladrillo rojo y piedra artificial, con dos torres cilíndricas y tejados puntiagudos que le confieren su singular aspecto. Tras décadas de abandono y varios incendios, el inmueble fue restaurado en el año 2000 y, desde entonces, alberga las dependencias de la Policía Local.

El interés ciudadano por reabrir el Castillito siempre ha estado presente. Vecinos y colectivos en defensa del patrimonio modernista han impulsado iniciativas y redes sociales como la página de Facebook La Voz del Barrio, para difundir la historia del inmueble y reivindicar su apertura como biblioteca o espacio expositivo. Según recordaban, la marquesa Carmen López Casal, última propietaria de la finca, la cedió al Ayuntamiento en 1988 para que se destinara a usos «lúdicos y verdes».

Mientras tanto, el Ayuntamiento continúa con las obras del nuevo cuartel de la Policía Local de Los Dolores, que permitirá liberar el edificio. Los trabajos, con un presupuesto cercano a 600.000 euros y un plazo de ejecución de diez meses, se desarrollan en una parcela entre las calles La Vía y Río Narcea, junto al aparcamiento disuasorio. El objetivo municipal es abrir las nuevas dependencias el año que viene.