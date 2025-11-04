La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Una vecina camina frente al acceso a las dependencias de la Policía Local en el Castillito. Antonio Gil / AGM

Inquietud en Los Dolores por el futuro del Castillito tras la salida de la Policía Local de Cartagena

La Asociación de Vecinos pide al equipo de gobierno que destine el edificio modernista a un uso cultural cuando esté listo el nuevo cuartel

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Martes, 4 de noviembre 2025, 00:59

El futuro del Castillito de Los Dolores vuelve a estar sobre la mesa. La construcción de un nuevo cuartel de la Policía Local ... ha abierto la incógnita sobre el futuro del palacete modernista que es seña de identidad del barrio. En las últimas semanas, usuarios en redes sociales expresaron su preocupación sobre este extremo, pues temen que el Castillito puede volver a presentar el aspecto lamentable que tuvo a finales del pasado siglo.

