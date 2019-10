Los inmigrantes pagan entre 1.000 y 4.000 euros a las mafias por venir desde Argelia Un guardia civil revisa una lancha y dos pateras, en Cartagena, el 28 de septiembre. / ANTONIO GIL / AGM El precio del viaje hasta las costas de la Región varía según la seguridad de las embarcaciones, desde pateras sin motor a lanchas de 200 caballos JOSÉ ALBERTO GONZÁLEZ Domingo, 6 octubre 2019, 08:04

Hasta en el negocio de las pateras hay clase VIP. No es lo mismo que te lleven en un pesquero a unas 70 millas de la costa española, te desembarquen en una barcucha sin ni siquiera motor y tengas que ingeniártelas para completar la travesía que cubrir ese segundo trayecto en una lancha semirrígida, con uno o dos motores de 200 caballos o más. Las posibilidades de pisar suelo europeo, o por lo menos de ser rescatados en el caso de tener problemas en el mar, varían mucho. Así que, según el grado de seguridad de la embarcación que les suministran, los extranjeros, argelinos casi sin excepción, son divididos en clases y pagan a las mafias de la inmigración de 1.000 a 4.000 euros.

Así lo han constatado distintas autoridades españolas y comunitarias encargadas de hacer frente a oleadas de pateras como la vivida la semana pasada en la Región de Murcia, que aún coleó el lunes con la llegada de 22 personas y se produjo ayer. Lo hicieron en un pesquero argelino, pero con pabellón español, que les condujo a Cartagena.

En la ciudad, donde las personas interceptadas en el Mediterráneo son puestas a disposición judicial para su internamiento provisional en un centro de internamiento de extranjeros (CIE), como paso previo a su expulsión del país, los testimonios de los inmigrantes han revelado el abanico de costes de las travesías. Además, han dado nuevos indicios sobre el 'modus operandi' de los grupos que se enriquecen con prácticas castigadas por el Código Penal como delito de favorecimiento de la inmigración ilegal.

Se da, además, la circunstancia de que, como adelantó 'La Verdad', seis argelinos rescatados tras volcar su patera el 24 de septiembre a unas 20 millas de Cartagena han sido imputados por un presunto delito de homicidio imprudente, en relación con la muerte por ahogamiento de un niño de 11 años. La investigación se centra en aclarar si los ocupantes de la barca prestaron o no socorro al menor, de nombre Ayman, quien no sabía nadar y al que tampoco dieron un chaleco salvavidas. Las siete personas salieron de Mostaganem, pero solo los seis adultos -entre ellos un pariente del niño que pretendía llegar con él a Francia o Alemania- pudieron ser rescatados por un barco de Salvamento Marítimo y por un helicóptero.

Las embarcaciones de menor tamaño donde viajan los argelinos tienen entre 5 y 10 metros de eslora y suelen usar motores de hasta 40 caballos. Y el rastreo de las de menores dimensiones ha conducido hasta la ciudad argelina de Kristel, y en concreto a su puerto deportivo. Las imágenes de satélite, disponibles para cualquier usuario en la página web de mapas Google Maps (que además incluye fotos tomadas en el muelle), muestran la acumulación de barcas con la misma estética que las que acaban en el litoral cartagenero, incluido Calblanque, y en áreas como Mazarrón y Águilas.

El elevado número de embarcaciones de casco blanco e interior azul sugiere la existencia en esta zona del Norte de África, situada entre Orán y Mostaganem, de una auténtica fábrica de pateras.

Sin el cansancio esperable

Según las fuentes consultadas por este diario, otros elementos que apuntan a la existencia de auténticas bandas organizadas -durante años el Gobierno español negó que hubiera barcos nodriza- son que, en las avalanchas de pateras de este septiembre y de otros otoños, las barcas avanzan a escasas millas entre sí. Ello indica que han sido soltadas de forma simultánea en mitad del mar.

Además, las barcas no están diseñadas para aguantar golpes de mar y apenas alcanzan los diez nudos, porque suelen llevar a bordo a entre ocho y once personas. Por si fuera poco, lo normal es que porten dos garrafas de gasolina de 25 litros cada una, lo que no da ni para cubrir cuatro horas, cuando solo cubrir las primeras 50 millas desde el otro continente exige varias horas.

A todo ello hay que sumar que el buen aspecto de muchos extranjeros al ser localizados no casa con el cansancio esperable ante la dureza de la ruta. Algunos no llevan ropa de abrigo y no es raro ver a inmigrantes que arriban recién afeitados, con la ropa limpia y con teléfonos móviles de calidad. También los hay con no poco dinero en metálico e incluso con maletas con ruedas, como ocurrió con los viajeros 'de primera' acercados en un yate en un reciente desplazamiento al litoral de la Región.

La falta de miramientos y hasta la crueldad de quienes se lucran con la esperanza ajena volvió a quedar de manifiesto en una de las últimas pateras detectadas por el radar SIVE de la Guardia Civil. Fue «remolcada hasta el límite de las aguas territoriales, donde les cortaron el cabo y la dejaron allí sin motor». Afortunadamente, los inmigrantes salvaron su vida gracias a la rápida y efectiva reacción de los equipos españoles.