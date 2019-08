Del inglés al museo Un grupo de estudiantes, en la Plaza Juan XXIII. / Pablo Sánchez Cientos de jóvenes eligen por séptimo año consecutivo los cursos intensivos de la UIMP, que combinan el aprendizaje con el turismo MAR VERA Jueves, 22 agosto 2019, 02:19

CARTAGENA. El número de estudiantes entre 18 y 30 años que han elegido la ciudad para mejorar su inglés se ha triplicado desde la primera edición de los Cursos de Inmersión en Inglés organizados por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en 2013. Podría tratarse de ciudades como Sevilla, Valencia y Barcelona, pero no es el caso. Se estima que 870 jóvenes llegarán a Cartagena entre los meses de junio y noviembre, con una estancia de una semana, donde tienen preparadas múltiples actividades y excursiones para enriquecer su inglés, como ver museos y conocer algunos rincones del casco antiguo, con explicaciones incluidas.

Según el gerente de la UIMP en la sede de Cartagena, José Carlos Ros, los universitarios y estudiantes de Formación Profesional Superior que participan en este tipo de «turismo cultural» tienen que cumplir una condición: «ser becados por el Ministerio de Educación».

DATOS CLAVE Alojamiento Se hospedan en el Hotel Restaurante Manolo, de domingo a sábado. Tiempo de ocio Al finalizar las clases, algunos salen a cenar y desconectar con sus compañeros. Auxiliares de conversación En las comidas y actividades, cuentan con profesores nativos para practicar fuera del aula.

«Es una oportunidad única para visitar otro sitio, conocer gente y aprender inglés, que es la razón principal», comentó el barcelonés Víctor González mientras paseaba por la zona del Molinete y contemplaba el paisaje de la ciudad en una de las visitas programadas. Cuando este diario le preguntó el por qué de su elección, el joven respondió así: «Es una de las poblaciones ofertadas en las que no había estado y me llamaba la atención el puerto». Este estudiante de Fisioterapia, de 21 años, fue uno de los 44 integrantes que realizó la inmersión lingüística en la UIMP la semana pasada. Según González, el programa ofrece un ocio «justo y necesario» para combinarlo con las clases.

«Es una oportunidad única para visitar otro sitio, conocer gente y aprender inglés, que es la razón principal»

Para la mayoría era la primera vez que participaban en un curso como éste. También sirve de calentamiento para unos pocos, como el caso de la madrileña Diana Malpice, que prevé pasar el próximo verano en Estados Unidos.

«Sin duda, ha superado mis expectativas. Cuando le dije a mi abuela que venía a Cartagena, ella no sabía situarlo en el mapa. Ahora mi tarea será explicarle todo lo que he visto», afirmó la burgalesa y alumna de Filología Hispánica Andrea Soto, mientras movía su abanico y se excusaba de que «los del norte no estamos acostumbrados a este calor». De esta manera, los alumnos se convertirán en embajadores de la ciudad en sus lugares de origen.

El malagueño de 20 años y estudiante de Ingeniería Robótica Marcos Fernández recalcó que la experiencia es «alucinante» y animó a los responsables de la universidad a incluir en los cursos alguna excursión a la playa, «nos han hablado de la zona de La Manga y Cabo de Palos y seguro que merece la pena».