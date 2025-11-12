La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El Anfiteatro Romano y el pabellón de autopsias, junto al que se instalará la sala de visitantes. Antonio Gil / AGM

El informe técnico retrasa la adjudicación del pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena

La Mesa de Contratación acuerda ampliarlo antes de adoptar una decisión definitiva sobre las dos empresas que se han presentado al proyecto

E. C.

Cartagena

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 22:50

Comenta

La adjudicación de las obras para construir un pabellón de visitantes en el Anfiteatro Romano tendrá que esperar un poco más. La Mesa ... de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena acordó este miércoles ampliar el informe técnico sobre las ofertas presentadas, antes de adoptar una decisión definitiva sobre la adjudicación de las obras.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3 Localizan a Jonnattan, el joven desaparecido en el entorno del Malecón, en Murcia
  4. 4 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del martes 11 de noviembre de 2025
  5. 5

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  6. 6 Sorteo del 11 del 11 de la ONCE: comprobar los números premiados
  7. 7 Tres detenidos, uno de ellos menor, por secuestrar a una mujer y someterla a vejaciones durante una semana en Alhama
  8. 8 El IMAS estudia el presunto acoso al director del centro de discapacidad de Churra, al que pusieron «heces en la cafetera»
  9. 9 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  10. 10 Encuentran a un ciclista fallecido en San Javier

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El informe técnico retrasa la adjudicación del pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena

El informe técnico retrasa la adjudicación del pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena