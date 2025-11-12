El informe técnico retrasa la adjudicación del pabellón de visitantes del Anfiteatro de Cartagena

La adjudicación de las obras para construir un pabellón de visitantes en el Anfiteatro Romano tendrá que esperar un poco más. La Mesa ... de Contratación del Ayuntamiento de Cartagena acordó este miércoles ampliar el informe técnico sobre las ofertas presentadas, antes de adoptar una decisión definitiva sobre la adjudicación de las obras.

El informe fue solicitado hace tres semanas, después de que los miembros de la mesa abrieran las ofertas presentadas por las dos empresas que se han mostrado interesadas en ejecutar el proyecto. Una vez se haya ampliado y completado dicho informe técnico, el órgano de contratación municipal deberá volver a reunirse para abrir las ofertas económicas y determinar si procede a la adjudicación de las obras.

La Junta de Gobierno ya aprobó el pasado mes de julio el gasto necesario para efectuar los trabajos, cuyo importe asciende a 373.676,13 euros. El montante se abonará en dos anualidades, la primera está prevista para este 2025 y asciende a 250.000 euros y el resto, que suma un total de 123.676 euros, se abonará el año que viene.

Una vez finalizado este trámite, se volverá a analizar y se procederá a la apertura de las ofertas económicas

El pabellón de visitantes, por su parte, fue presentado el pasado mayo. Pasó el filtro de la Comisión del Plan Especial de Ordenación del Casco Histórico y el de la Consejería de Cultura al encontrarse en un entorno BIC. Así, la estructura provisional que ofrecerá a los visitantes el debido recibimiento a los restos romanos estará ubicada en la calle Doctor Fleming, junto al antiguo pabellón de autopsias del antiguo Hospital de Marina.

La infraestructura, que ha sido diseñada por los arquitectos Andrés Cánovas y Nicolás Maruri, será una instalación ligera, cuya cota no sobrepasa la base de piedra del pabellón de autopsias para evitar interferencias visuales con los edificios próximos. El pabellón está concebido como una estructura desmontable, construida principalmente con paneles hidrófugos, madera y elementos metálicos para facilitará su desmantelamiento una vez concluidas las excavaciones. Además, contará con instalaciones adaptadas, como un aseo accesible, área de venta, almacén y espacios ajardinados.