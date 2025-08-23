El incendio en las cuestas del Cedacero de Cartagena arrasa más de 14 hectáreas de matorral Los bomberos continúan trabajando en la zona para asegurar el perímetro y refrescar los puntos más calientes

Los bomberos desplazados a las cuestas del Cedacero de Cartagena por el incendio forestal que se declaró este viernes por la tarde han comenzado los trabajos para asegurar el perímetro y refrescar los puntos más calientes. Según el director de extinción, se estima de forma provisional que la superficie afectada por el fuego asciende a 14,6 hectáreas de matorral.

Por su parte, la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales se dirige al incendio, a fin de esclarecer las causas y el punto exacto del origen del incendio.

Fue pasadas las 14.00 horas cuando los servicios de emergencias del 112 recibieron el aviso de un fuego en el entorno de las cuestas del Cedacero. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos municipales de Cartagena. En total se desplegaron cinco brigadas forestales terrestres y tres brigadas helitransportadas. En el dispositivo también intervinieron Guardia Civil, Policía Local de Cartagena y Protección Civil de Cartagena. No fue necesario requerir la asistencia de medios de extinción externos.

En cuanto a los medios aéreos, la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias mantuvo en la zona dos helicópteros dedicados a tareas de extinción y un tercero para información y control de operaciones aéreas. La centralita del 112 atendió, según informaron, hasta un centenar de llamadas alertando de las llamas.

El fuego estuvo provocando retenciones de tráfico en la bajada de la cuesta desde Perín, junto al antiguo salón de banquetes La Vieja Hacienda.

No es el primer incendio que se produce en este mismo punto montañoso del término municipal. Ya el 29 de agosto de 2019 se produjo otro fuego de similares características.

Las cuestas del Cedacero son un lugar de paso ineludible para los cartageneros que tienen su segunda residencia en el litoral oeste del municipio. El paraje, muy próximo al parque natural de La Muela y Cabo Tiñoso, está surcado por la carretera E-22, de titularidad autonómica, y que conecta varios núcleos de la diputación de Perín con La Azohía. El vial ha tenido que ser intervenido en numerosas ocasiones por la Comunidad debido a diversos hundimientos en el calzada que comprometían la seguridad de los vehículos.

