La inacción de la CHS deja a medias el dispositivo de alerta por lluvias fuertes

Trabajadores de Navantia dejan sus coches en la rambla

En la antesala de una alerta por lluvias y pese a las imágenes televisivas de coches despanzurrados por las inundaciones en San Llorens (Mallorca), hace pocos días, ayer un nutrido grupo de coches estuvo aparcado durante toda la mañana en el cauce de la Rambla de Benipila, a la altura de las instalaciones de Navantia. Son coches de personas que trabajan allí, al parecer pertenecientes a subcontratas, y para los que no ha espacio en el aparcamiento que hay en un lateral del cauce y al lado del muro del astillero. Pese a que a pocos cientos de metros hay otro estacionamiento disponible, hay quien está dispuesto a aparcar habitualmente en el lecho de la rambla o en una cuesta de la carretera del Tercio de Levante, aunque esté prohibido, para estar al lado de la puerta del astillero. Así lo subrayaron empleados pertenecientes a la plantilla, que aseguraron que la empresa ya ha advertido que es incorrecto estacionar allí. También el comité de empresa ha comunicado que no se puede usar ese lugar. Esas admoniciones no han surtido efecto. El aparcamiento de vehículos en cauces y el cruce de automóviles por ellos son dos conductas irregulares que las autoridades consideran muy peligrosas en caso de lluvias torrenciales, dado el riesgo para los conductores y el peligro que generan en caso de arrastre .