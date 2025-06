«Nos implicamos al 100% en la venta de viviendas, con comunicación directa con sus propietarios»

E. C. Cartagena Sábado, 7 de junio 2025, 23:41 Compartir

Si la compra de una vivienda comprende cierta complejidad, su venta no está exenta de la misma sensación. Contar en estos procesos con inmobiliarias profesionales y de confianza es todo un acierto y un valor seguro, gracias a las numerosas ventajas que ofrecen, como establecer un precio competitivo y realista, asesoramiento en materia legal y fiscal, y mayor alcance en el mercado. En EGECON Inmuebles, un referente del sector en la Comarca de Cartagena, acompañan durante todo el proceso, desde la promoción y visitas hasta la firma de la compraventa, reduciendo a sus clientes la carga de trabajo y estrés. «No trabajamos con viviendas, trabajamos con personas», remarca el propietario de la inmobiliaria, Fulgencio Egea García, quien anima a quienes estén pensando en vender sus viviendas que confían en la profesionalidad, cercanía y resultados de su equipo humano.

-¿Cómo garantizan a los vendedores que se esfuerzan al máximo para vender sus inmuebles?

-Nos implicamos al 100% en cada propiedad, con una estrategia de marketing personalizada, constante seguimiento y comunicación directa con el vendedor.

-¿Qué diferencia su política de negocio con respecto a la competencia?

-El compromiso, transparencia, legalidad y profesionalidad. No trabajamos con viviendas, trabajamos con personas para que su objetivo, que es la venta de su vivienda, se realice en el menor tiempo posible. Trabajamos conjuntamente para que eso suceda.

-Ofrecen una atención integral a la parte vendedora. ¿Qué aspectos de todo el proceso son los que más os solicitan?

-Como buenos asesores, informamos en todo momento de los procesos que llevamos a cabo con las propiedades de nuestros clientes. Hacemos simulación de pago de impuestos municipales, tramitamos plusvalías, registros de la propiedad, etc.

-¿Cómo estipulan el precio de salida de una propiedad para satisfacer al vendedor a la vez que resulte atractivo para el comprador?

-Mediante una valoración en la que se tiene en cuenta factores como testigos en la zona de las mismas características, año de construcción, estado de la vivienda, orientación, altura (si es un edificio) y ubicación. Si un propietario quiere un precio que no se ajusta a la realidad, nos vemos en la obligación de informar de su visión errónea, aunque se moleste, ya que el mercado inmobiliario es el que manda. No es nuestra política tener en cartera propiedades que se quemen y se estanquen porque no favorece a nuestros clientes vendedores.

-De media, ¿en cuánto tiempo consiguen vender una propiedad?

-El tiempo varía según el inmueble, pero lo normal es de uno a cuatro meses.

-¿Cómo ponen en valor las propiedades que tienen en cartera?

-Realizamos fotografía profesional, 'home staging' a las viviendas que lo necesitan, vídeos con drones, vídeos para redes sociales de presentación de la vivienda, vídeo con fotografías de la propiedad, tours virtuales y publicaciones en más de 50 portales inmobiliarios nacionales como internacionales.

-¿Qué ventajas aporta el contrato en exclusiva a la parte vendedora?

-Una vivienda en exclusiva garantiza una inversión en publicidad y medios de difusión e información al propietario directamente del agente que lo gestiona. También permite que el propietario esté tranquilo sobre la gestión de venta, ya que somos sus representantes y velamos por sus intereses en cuanto a clientes compradores propios como de compañeros de otras agencias. La comercialización de la propiedad no se convierte en una subasta, ya que no hay distintas fotografías ni distintos precios y garantiza un control de los clientes que visitan su vivienda, porque no hacemos perder el tiempo al propietario ni a nosotros, dado que no nos dedicamos a realizar visitas infructuosas, visitamos con clientes compradores reales. Antes de hacer las visitas explicamos la situación, características y estado real de la vivienda.

-¿Qué canales utilizan para comunicarse con los vendedores durante el proceso? ¿Se adaptan a los horarios y preferencias en cuanto a las vías de comunicación de los vendedores?

-Informamos mediante correo electrónico, llamada telefónica y, en última instancia, WhatsApp. Nos adaptamos al canal de comunicación del cliente, aunque la llamada telefónica siempre existe. También nos reunimos en oficina con ellos. Estamos en contacto directo con todos nuestros clientes.

-¿Con qué frecuencia informan a los propietarios sobre los avances de la gestión?

-Semanal o quincenalmente; no obstante, en cualquier momento estamos en contacto con los clientes.

-¿Por qué EGECON Inmuebles es una apuesta a caballo ganador para quienes quieren vender sus propiedades en la Comarca de Cartagena?

EGECON Inmuebles se posiciona como una apuesta a caballo ganador en la compraventa de propiedades en la Comarca de Cartagena por varias razones clave. En primer lugar, por el profundo conocimiento del mercado inmobiliario local, que incluye los valores de las propiedades (sabemos qué precios son realistas para diferentes tipos de inmuebles y zonas), tendencias del mercado (estamos al tanto de si los precios suben o bajan, y qué zonas son más demandadas), y particularidades de cada barrio (conocemos las ventajas y desventajas de vivir en el Casco Antiguo, Santa Lucía, Pedanías Este, La Manga, etc., lo que es crucial para asesorar tanto a compradores como a vendedores).

Igualmente, contamos con experiencia y profesionalidad en el sector inmobiliario, lo que nos ha permitido tener una cartera diversa de propiedades, para que los clientes tengan a su disposición diferentes opciones que se ajusten a sus gustos y presupuestos, además de resolver problemas comunes y controlar todo el proceso de compraventa de forma eficiente.

Damos mucha importancia a la visibilidad y marketing, que son fundamentales para vender y comprar una propiedad. En EGECON Inmuebles utilizamos plataformas importantes como Idealista, Fotocasa y Pisos.com, lo que asegura una amplia difusión de los anuncios, tanto a nivel local como nacional e incluso internacional, gracias a atractivas presentaciones, con fotos, vídeos y descripciones detalladas, y estrategias de marketing digital para llegar a todos los públicos.

Otro pilar esencial de nuestra actividad es la atención personalizada e integral al cliente, acompañándole en cada paso y simplificando todo el proceso burocrático. En resumen, en EGECON Inmuebles ofrecemos una combinación de conocimiento local profundo, experiencia consolidada, amplia visibilidad en el mercado y un enfoque en el cliente que les permite maximizar las posibilidades de éxito tanto para quienes venden como para quienes compran en la Comarca de Cartagena.

