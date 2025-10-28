El IES San Isidoro de Cartagena se convierte en el primer centro educativo en albergar un punto violeta Ya son 21 alumnos y otros tantos profesores los que se han formado como referentes y contribuirán a identificar casos de violencia de género

Eva Cavas Martes, 28 de octubre 2025, 00:08

El instituto San Isidoro de Los Dolores se reafirma como referente en implantar iniciativas que fomenten la educación en igualdad y es que, desde este lunes, es el primer centro educativo de la Región en albergar un Punto Violeta.

«Nos dimos cuenta de que se instalaban puntos violeta cuando hay un evento, conciertos, Carthagineses y Romanos, etc, pero no estaban en el ámbito educativo como lugar específico para la información sobre violencia de género y nos pusimos en contacto con Delegación de Gobierno con la intención de poder servir como ejemplo para el resto», explicó la directora del centro, Ángeles Martínez.

El instituto, que está preparando también una serie de charlas informativas y formativas sobre violencia de género, busca consolidarse como un espacio seguro en el que los alumnos sepan con quién hablar en caso de vivir una situación de violencia de género. «Más que un espacio físico, aunque tenemos elementos identificativos, son las personas que lo conforman porque queremos que los alumnos sepan con quién pueden hablar. Hay una coordinadora, que es una docente del centro, que trabaja junto con Jefatura de Estudios y el servicio de Orientación. Además, en el año que ha transcurrido desde que lo solicitamos, hemos formado a una veintena de profesores y también a 21 alumnos, que pueden ayudar en varios sentidos: a identificar nuevos casos, a ser conscientes de que están en una relación tóxica y a ayudar a sus compañeros a abrirse ante un igual».

A la inauguración de este nuevo Punto Violeta permanente asistieron el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, la concejala de Igualdad del Ayuntamiento, Cristina Mora, así como los ediles del grupo municipal socialista, Manolo Torres e Isabel Andreu.

Sobre la implantación de este servicio en un centro educativo por primera vez y con el trasfondo del asesinato machista que tuvo lugar el pasado domingo en Librilla, el delegado del Gobierno recordó que «la educación es el mejor instrumento para transformar una sociedad, por lo que el camino que ha iniciado el IES San Isidoro con este punto violeta es el adecuado para conseguir el objetivo de vivir en una sociedad libre de violencia machista. Estamos muy agradecidos al centro porque enseña el camino al resto y espero que muy pronto se sumen más».

Por su parte, la concejala de Igualdad declaró que «con este Punto Violeta se hace una llamada a la reflexión acerca de este problema. Además, se pone en valor que proteger y acompañar, dar cobertura a las víctimas, es muy importante. Hay que prevenir y visibilizar esta situación».

«Ha habido casos de estudiantes que hemos derivado al CAVI» La directora del IES San Isidoro, Ángeles Martínez, explicó que «es muy raro que este tipo de acoso se dé en el centro, pero sí que ha habido casos de alumnas que hemos derivado al CAVI». Martínez reconoció que, a pesar de la buena acogida general que ha tenido en el centro esta nueva iniciativa, también se han encontrado con alumnos que se sienten intimidados por este servicio. «Somos el reflejo de la sociedad y, en estos momentos locos, es muy fácil que se caiga en el discurso de que también hay asesinatos de hombres por parte de mujeres. Pero la realidad es que quienes mueren simplemente por el hecho de ser mujeres somos nosotras. Eso lo tenemos que solventar en todos los ámbitos. También en el educativo».