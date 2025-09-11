Iberdrola desmantelará el transformador de Barrio Peral, en Cartagena

El Ayuntamiento y la empresa i-DE (vinculada a Iberdrola) suscribirán un convenio con el objetivo de llevar a cabo el desmantelamiento del transformador que ... se encuentra en Barrio Peral. El acuerdo, avanzado por el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega (PP), durante el pasado Pleno municipal, establece que la operadora eléctrica será la encargada de inhabilitar la instalación, mientras que el Consistorio será el que costee los gastos de la demolición de la estructura.

Valorado en 330.000 euros, la desaparición de este elemento de la red de suministro era una reivindicación largamente perseguida por los vecinos del barrio, que alegaban su molesta ubicación en medio de la calle San Juan de la Peña. Un punto donde dificultaba especialmente el paso de personas y la salida de coches.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, se comprometió con los vecinos durante la inauguración del nuevo centro de salud del barrio en febrero a acabar con esta instalación. Hace escasas semanas, el concejal de MC Juan José López Escolar criticaba que el Ayuntamiento hubiera empezado a desmantelar otro transformador en la Morería y que hubiera autorizado el derribo para la construcción de viviendas en otra instalación con valor histórico en la calle Real, mientras los vecinos de Barrio Peral continuaban esperando.

Ibedrola ha hecho en Cartagena varias intervenciones para eliminar vetustos transformadores de grandes dimensiones, que se habían convertido en obstáculos urbanos. La alternativa ha sido sustituirlos por casetas bajas, más fáciles de integrar entre edificios, sin alterar tampoco la movilidad urbana de peatones y vehículos.