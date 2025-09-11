La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un vecino paseo a su perro junto al transformador. J. M. Rodríguez / AGM

Iberdrola desmantelará el transformador de Barrio Peral, en Cartagena

Jesús Nicolás

Jesús Nicolás

Jueves, 11 de septiembre 2025, 22:51

El Ayuntamiento y la empresa i-DE (vinculada a Iberdrola) suscribirán un convenio con el objetivo de llevar a cabo el desmantelamiento del transformador que ... se encuentra en Barrio Peral. El acuerdo, avanzado por el concejal de Infraestructuras, Diego Ortega (PP), durante el pasado Pleno municipal, establece que la operadora eléctrica será la encargada de inhabilitar la instalación, mientras que el Consistorio será el que costee los gastos de la demolición de la estructura.

