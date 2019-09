El hundimiento del 'Baleares' Lanchas soviéticas desembarcadas en el puerto de Cartagena. Franco impidió in extremis el estreno de una película sobre la mayor batalla naval de la guerra civil, ocurrida en Cabo de Palos LUIS MIGUEL PÉREZ ADÁN HISTORIADOR Y DOCUMENTALISTA Sábado, 21 septiembre 2019, 01:18

Madrid,12 de abril de 1941. La Gran Vía está repleta de gente, en el cine Avenida se estrena una película que ha levantado mucha expectación: 'El Crucero Baleares'. Se trata de la primera producción española de la RKO Radio Films, una compañía cinematográfica estadounidense considerada una de las ocho mejores de la época dorada de Hollywood.

Su argumento pretendía recrear un hecho real ocurrido durante la guerra civil española, conocido en los manuales de historia como el Combate de Cabo de Palos.

El 6 de marzo de 1938, la escuadra republicana, bajo el mando del almirante Luis González Ubieta, logra en aguas de Cartagena un impacto directo bajo la línea de flotación del crucero 'Baleares', que escoltaba un convoy con destino a Palma de Mallorca. Rematado por la flota enemiga, el buque de guerra nacionalista fue hundido irremisiblemente, arrastrando tras de sí cerca de 800 víctimas, incluido el almirante Manuel Vierna, comandante de la flota, sobreviviendo 435 tripulantes gracias a la acción de tres destructores británicos que pudieron recatarlos del mar.

La película se rodó íntegramente en Cartagena, utilizando el crucero 'Canarias', gemelo del 'Baleares'. Los demás barcos fueron los mismos que participaron en el combate real, cantidad de extras intervinieron en las escenas de este film, muchos de ellos cartageneros, y en nuestra ciudad también se esperaba ansiosamente su estreno en el cine Sport.

Dirigida por Enrique del Campo, contaba en su reparto con actores de primera fila del momento: Roberto Rey, Marta Ruel, Elena D'Algy, Manuel Kaiser, Juan Espantaleón, Julia Pachelo, Fred Galiana, Joaquín Bergia, Antonio Riquelme y Manuel Miranda, entre otros.

Y cuando todo estaba preparado para el estreno, un motorista enviado desde el Pardo, residencia oficial del Jefe del Estado, Francisco Franco, ordenaba la prohibición de su proyección y la destrucción inmediata de todas las copias de esta película.

Al parecer, en un pase previo y privado, a Franco le disgustó sobremanera el tratamiento que se había dado a esta historia. Alejándose de los argumentos del régimen en aquellos momentos, decidiéndose que esta película no se pudiera visionar nunca y así ha pasado a la historia, como la película que nunca vio nadie, o casi nadie.

Hasta aquí parte de esta historia, pero me gustaría incidir un poco más sobre los hechos acaecidos aquella madrugada a unas millas del Cabo de Palos.

Para la Flota Republicana, cuya base era Cartagena, la guerra en el mar no había sido del todo favorable; con más barcos y superioridad frente a su enemigo, no supo o no pudo imponerse de una manera evidente a lo largo de los cuatro años que duró este conflicto.

Solo en este combate se pudo constatar una victoria realmente relevante para la conocida Flota Roja. La batalla del Cabo de Palos fue la mayor batalla naval de la guerra civil española y también constituyó la que enfrentó al mayor número de barcos de toda la contienda.

A principios de marzo de 1938, la Flota Republicana recibe la información de que el grueso de la escuadra sublevada se encuentra en la base de Palma de Mallorca, por lo que el mando decide atacar. El plan original era que lanchas torpederas de fabricación soviética de la Armada republicana, escoltadas por una flotilla de destructores hasta la isla de Formentera, hicieran una incursión relámpago en la bahía de Palma, lanzaran sus torpedos y escaparan. Mientras tanto el grueso de la Flota Republicana (formada por dos cruceros y cinco destructores) navegaría en apoyo al noreste del Cabo de Palos. Pero cuando el plan de operaciones ya estaba en marcha las lanchas no zarparon desde su base de Portmán a causa del mal tiempo, por lo que la flotilla de destructores que debía escoltarlas recibió la orden de unirse al resto de la flota.

Encuentro casual

Casi al mismo tiempo habían zarpado de Palma de Mallorca los tres cruceros franquistas; los dos pesados, 'Canarias' y 'Baleares', y el ligero 'Almirante Cervera'. De casualidad, a las 0.36 horas del 6 de marzo, la flota republicana avista inesperadamente a los tres cruceros nacionales a 75 millas náuticas (unos 139 kilómetros) del Cabo de Palos, el combate directo se establece dos horas más tarde, pero la falta de experiencia en combate nocturno de ambas tripulaciones hace que ninguno de los fuegos artilleros sea efectivo. Mientras tanto los destructores republicanos, localizando a los barcos por la luminosidad de los disparos, arrojan sus torpedos.

Los lanzados desde el 'Lepanto' impactan en el 'Baleares', averiándolo gravemente, pues los proyectiles destruyen el depósito de municiones del buque, produciéndose una gran explosión y su hundimiento. Los otros dos cruceros se alejan para llevar el convoy a aguas francesas de Argelia y volver luego a socorrer al 'Baleares'. Por su parte, la Flota Republicana, con todo a su favor, declina salir en persecución de los otros navíos de guerra y el convoy.

El resultado ya lo hemos señalado anteriormente en cuanto a víctimas y supervivientes. Esto sería a grosso modo la historia de este combate, una victoria moral para la Flota Republicana muy celebrada en Cartagena, pues para la guerra no supuso gran cosa. La victoria de las tropas de Franco no tardaría muchos meses en producirse.

En cuanto a la película, una pena que no se conservará ninguna copia. ¿O a lo mejor sí?