Hozono Global se perfila para hacerse con la rehabilitación del Cine Central de Cartagena

El Gobierno regional ha propuesto la adjudicación de las obras para la rehabilitación del Cine Central de Cartagena, que transformarán el edificio en un centro polivalente para actividades culturales y artes escénicas. Sin embargo, problemas judiciales están dificultando concluir con éxito el concurso público.

La obra, que cuenta con una inversión de 5,6 millones por parte del Ejecutivo autonómico, recaerá si no hay cambios de guion en la UTE formada por Actúa y Abala, ambas del grupo Hozono Global. La Consejería, que todavía no habla de adjudicación en firme, toma esta decisión después de descartar la oferta presentada por la constructora almeriense Lirola, que había quedado primera en el concurso inicialmente. Según los técnicos de la Consejería, la mercantil no acreditó documentalmente que su jefe de obras tiene experiencia de al menos 10 años y cuenta con una obra ejecutada de al menos cuatro millones en los últimos tres años.

El plazo de ejecución de los trabajos es de 30 meses. La consejera de Cultura, Carmen Conesa, destacó que la inversión servirá para dinamizar el casco histórico cartagenero y reconoció al mismo tiempo «retrasos motivados por los procedimientos judiciales» sin entrar en detalles de los mismos. «Seguimos avanzando en el desarrollo de un proyecto ilusionante para Cartagena y para la Región, garantizando en todo momento el cumplimiento de la legalidad y la eficiencia en la gestión pública», indicó Conesa.

La parcela, que consta de una planta rectangular, tiene una superficie total de 1.138 metros cuadrados divididos en 846 metros cuadrados del edificio principal y 292 metros del inmueble anexo.

El proyecto es del arquitecto Pedro Pitarch Alonso, ganador del primer premio del concurso de ideas para la rehabilitación del inmueble. Su proyecto fue seleccionado entre un total de 29 propuestas arquitectónicas.

La reforma aúna la conservación de los elementos históricos y la incorporación de recursos modernos. El proyecto plantea la rehabilitación del edificio del antiguo cine, con un grado de protección 1 en el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico. Así, se eliminarán los elementos arquitectónicos añadidos, se sustituirá la cubierta y se restaurará la fachada original. El inmueble fue construido en 1880 por Carlos Mancha para albergar un mercado.

En cuanto al edificio anexo, con un grado de protección 3, se restaura y mantiene la fachada protegida, planteando una demolición interior de los forjados de pisos para la incorporación de los espacios destinados a centro polivalente y cultural.

«Ejecución eficiente»

La Consejería, asimismo, comunicó la licitación de la dirección de obras. «La Dirección General de Patrimonio Cultural ha iniciado la licitación de estos servicios técnicos, permitiendo así una ejecución más eficiente y coordinada», señaló el Ejecutivo autonómico. Este otro contrato está dotado con 247.709,71 euros e incluye la dirección de obra, la de instalaciones y la coordinación en materia de seguridad y salud laboral.

